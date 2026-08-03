به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، فراخوان نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان در ۹ بخش آزاد، دیگرگونههای اجرایی، تئاتر ملل، بخش کودک و نوجوان، نمایشهایی آئینی و سنتی، نیشتمان، برگزیده جشنوارهها، فراگیر و سیمنارهای پژوهشی منتشر شد.
اهداف جشنواره
کمک به تقویت تئاتر خیابانی و تبادل تجربیات نوین گروههای نمایشی در تولید و اجرای گونههای مختلف تئاتر بیرونی
تقویت امید و همدلی، افزایش نشاط و مشارکت اجتماعی و توجه به مسائل اجتماعی
ارتباط بیواسطه با مخاطبان و شهروندان برای انتقال مفاهیم و طرح موضوعات روز جامعه
ایجاد تعامل وتبادل اندیشه و تجربههای نوین دانش تئاتر درمیان هنرمندان ایران و جهان
توسعه و ترویج گردشگری و کمک به رونق اقتصادی از طریق برگزاری رویدادهای هنری
نگاههای ویژه جشنواره نوزدهم
آب، رمز بقا، تداوم تمدن و زیست
دبیرخانه جشنواره در نظر دارد با توجه به بحران آب و تأثیرگذاری آن در جامعه و سرمایههای ملی برای آیندگان و ترغیب همگان به حفظ و پایش این سرمایه برگشتناپذیر و حیاتی، نمایشهای با موضوعات بحران آب، مصرف بهینه و سوءمدیریت منابع و ... را در اولویت انتخاب قرار دهد.
فرزندان ایران، نورستههای «شجره طیبه»
دبیرخانه جشنواره به یادبود نونهالان معصوم مدرسه شجره طیبه میناب و تمام شهدای جنگ تحمیلی اخیر، آثاری را که با نگاه هنرمندانه و خلاق به مقوله ایثار و دفاع از میهن پرداخته باشند در اولویت انتخاب قرار خواهد داد.
اولویتهای موضوعی جشنواره
موضوع آثار جشنواره آزاد است، بااینحال آثار نمایشی تولیدشده براساس محورهای زیر در اولویت انتخاب خواهند بود:
امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی
ترویج مفاهیم دینی و ارزشهای انسانی، وفاق وهمدلی، انسجام ملی، نشاط جمعی و مشارکت اجتماعی
پرداخت هنرمندانه به شهدای اقتدار (تولید آثار در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان)
معضلات ترافیکی، ایمنی و سلامت شهری
فرزندآوری وجوانی جمعیت
موضوعات ملی و میهنی با نگاه به ادبیات حماسی ایران زمین
بهرهگیری از قابلیتهای هنر نمایش در تأثیر برتقویت روند تولید داخلی، گردشگری و بهبود شرایط اقتصادی
توجه به موضوعات شهروندی ومعضلات شهری، محیطزیست، مصرف بهینه انرژی، منابع طبیعی و ثروتهای ملی با تأکید برحفظ جنگلها و مراتع
ترویج فرهنگ صلح ودوستی واحترام متقابل بین ملتها
آگاهیبخشی و دانشافزایی درباره آسیبهای اجتماعی ناشی ازاعتیاد، بیکاری، طلاق و...
بخشهای جشنواره
الف) آزاد
آثار این بخش از میان نمایشهای متقاضی با موضوع آزاد و با اولویت محورهای مورد تأکید جشنواره انتخاب میشود. این بخش بهصورت غیررقابتی برگزار میشود.
سقف پذیرش نهایی آثار برای شرکت دراین بخش ازجشنواره ۱۰ نمایش است.
به آثار راهیافته به این بخش، حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیاردریال کمکهزینه شرکت در جشنواره پرداخت میشود.
ب) دیگرگونههای اجرایی
این بخش پذیرای گونههای اجرایی مانند تئاترمحیطی، تئاترشورایی، تئاترکاربردی و هنرهای اجرایی بینارشتهای خواهد بود.
این بخش بهصورت غیررقابتی برگزار میشود.
سقف پذیرش نهایی آثار برای شرکت در این بخش از جشنواره ۴ نمایش است.
به آثار راهیافته به این بخش، حداقل ۵۰۰ میلیون ریال وحداکثر یک میلیارد ریال کمکهزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.
در این بخش توجه به قابلیتهای موضوعی مرتبط با شهر مریوان در اولویت خواهد بود.
ج) تئاتر ملل
ستاد برگزاری جشنواره در صورت فراهم بودن شرایط لازم، آثاری از سایر کشورهای جهان را انتخاب و دعوت خواهد کرد. همچنین امکان حضور نمایشهای تولید مشترک گروههای متقاضی داخلی با گروههای سایر کشورها در جشنواره فراهم خواهد بود. آثار تولیدشده برپایه شیوههای نوین تئاتر خیابانی، بامضامین انسانی و دوستی بین ملتها و دفاع از ستمدیدگان در اولویت انتخاب خواهند بود.
د) بخش کودک و نوجوان
با هدف آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با مهارتهای اجتماعی و تقویت باورهای فرهنگی و تربیت نسل آینده و رشد و پرورش فرزندان ایران اسلامی و حمایت از آثار خلاق و مؤثر در این زمینه، ستاد برگزاری جشنواره این بخش را به صورت غیررقابتی برگزار خواهد کرد. نقش آموزشی و تربیتی در انتقال مضامین به مخاطب، اولویت انتخاب آثار در این بخش است. سقف پذیرش اثر در این بخش ۳ نمایش خواهد بود.
به آثار راهیافته به این بخش حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال کمکهزینه شرکت در جشنواره پرداخت میشود.
نمایشهای حاضر در دورههای پیشین این جشنواره، امکان حضور در این بخش را ندارند.
براساس برنامهریزی ستاد جشنواره، اجرای آثار این بخش در مکانهای آموزشی و مرتبط با کودکان و نوجوانان خواهد بود.
ه) نمایشهای آئینی و سنتی
با هدف کمک به حفظ و احیا، ترویج و اشاعه آئینها و فرهنگ بومی، تقویت جنبههای هویت ملی و میراث فرهنگی ناملموس، این بخش برگزار میشود. آثار تولیدشده میبایست مبتنی بر فرهنگ بومی و محلی، خردهفرهنگها، بازیهای محلی، آئین و سنتهای اقوام مختلف کشور باشد.
سقف پذیرش اثر در این بخش ۳ نمایش و حداکثر تعداد نفرات هرگروه در این بخش ۱۲ نفر خواهد بود. این بخش بهصورت غیررقابتی برگزار میشود.
آثاری که براساس آئینهای کمتر شناختهشده و مستند به پژوهشهای معتبر تولید شده باشند، در اولویت انتخاب خواهند بود.
به آثار راهیافته به این بخش حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال کمکهزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.
و) بخش نیشتمان
دبیرخانه جشنواره در نظر دارد با هدف ایجاد امکان حضور گروههای حرفهای و تجربیات نوین درجشنواره و انتقال تجارب موفق باحضور گستره بیشتری از هنرمندان و علاقهمندان تئاتر خیابانی، توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ و هنر استان کردستان وبهویژه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان مریوان، ایجاد فرصت مناسب برای دیدهشدن و انتخاب آثار برای حضور در جشنوارههای بینالمللی تئاتر خیابانی، بخش «نیشتمان» را برگزار کند.
آثار پیشتر اجراشده، منعی برای حضور در این بخش نخواهند داشت.
سقف پذیرش آثار در این بخش ۵ نمایش خواهد بود.
ضوابط اجرای نمایش و انتخاب اثر در بخشهای دیگر جشنواره، دراین بخش هم اعمال خواهد شد.
به آثار راهیافته در این بخش، کمکهزینه پرداخت نخواهد شد.
اسکان و پذیرایی گروههای راهیافته به این بخش، برعهده گروه خواهد بود. شایان ذکر است در این زمینه، هماهنگی و نظارت لازم بر مراکز اسکان و پذیرایی از طرف دبیرخانه جشنواره بهعمل خواهد آمد. زمان و مکان اجرای آثار راهیافته به این بخش، در جدول اصلی اجراهای جشنواره منظور خواهد شد.
ز) برگزیده جشنوارهها
بهمنظور معرفی و ارائه آثار برگزیده جشنوارههای معتبر تئاتر خیابانی سراسر کشور، ستاد جشنواره، زمینه را برای حضور و اجرای این آثار در نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان فراهم میکند.
فرآیند تقاضای حضور آثار در این بخش از طریق مکاتبه رسمی دبیران محترم جشنوارههای سراسری بهانضمام نسخه تصویری آثار برگزیده خواهد بود.
سقف پذیرش اثر در این بخش ۲ نمایش است و به آثار راهیافته، حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال کمکهزینه شرکت درجشنواره پرداخت خواهد شد.
ح) فراگیر
در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی جشنواره و توجه ویژه به آثار هنرمندان دارای معلولیت، ستاد جشنواره پذیرای آثار برگزیده از نمایشهای منتخب این حوزه، با معرفی سازمان بهزیستی خواهد بود. این بخش بهشکل غیررقابتی برگزار خواهد شد.
ط) سمینار پژوهشی
ستاد برگزاری جشنواره با هدف ارتقای بنیه علمی تئاتر خیابانی کشور، آسیبشناسی جشنوارههای تئاتر خیابانی و تأمین بخشی از نیازهای مطالعاتی هنرمندان علاقهمند به این رشته، سمینار پژوهشی جشنواره را برگزار میکند. جزئیات برگزاری سمینار مذکور در قالب فراخوانی مستقل اعلام میشود.
گاهشمار جشنواره
مهلت ارسال آثار به بخشهای مختلف جشنواره: ۵ مهر ۱۴۰۵
اعلام نمایشهای برگزیده: ۲۰ مهر ۱۴۰۵
برگزاری جشنواره: ۶ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵
آثار برگزیده نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با تأیید دبیر جشنوارههای مریوان و فجر و هماهنگی با ادارهکل هنرهای نمایشی، به چهلوپنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی میشوند.
تذکرات مهم
در نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان، به گروههای برتر انتخابی، تندیس و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
آثار ارسالی به بخشهای مختلف جشنواره، باید در دورههای پیشتر جشنوارههای فجر و مریوان شرکت نکرده باشند. حضور در سایر جشنوارههای خیابانی منعی برای حضور در جشنواره مریوان ندارند.
متقاضی شرکت، مسئول صحت مدارک بهویژه فایل تصویری است و درصورت عدم پخش تصویر یا صدای نمایش، ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
در حوزه آثار مرتبط با دیگرگونههای اجرایی، هماهنگی و اخذ موافقت برای بهرهگیری از مکانهای اجرایی موردنظر در شهر مریوان، باید پس از تأیید نهایی آثار، با دبیرخانه دائمی جشنواره صورت گیرد.
حضور در جشنواره بهمنزله پذیرش ضوابط اجرایی آن است و گروههای شرکتکننده ملزم به رعایت قوانین، مقررات وبرنامهریزی اجرایی جشنواره است.
ستاد برگزاری، مسئولیتی درقبال تهیه سیستم صوتی، دکور، آکسسوار و... برای گروههای شرکتکننده ندارد.
چنانچه مواردی در فراخوان قید نشده باشد از طریق استعلام از دبیرخانه جشنواره قابل دریافت و استناد است.
ثبتنام برای شرکت در جشنواره
متقاضیان میتوانند با مراجعه به بخش ویژه ثبتنام در سایت جشنواره به نشانی Register.mariwanfestival.ir برای ثبت تقاضا و بارگذاری مدارک لازم هر بخش اقدام کنند.
نشانی دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان:
کردستان، مریوان، بلوار امامخمینی(ره)، مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان، کدپستی: ۶۶۷۱۷۴۳۱۷۳
تلفن: ۰۸۷۳۴۵۹۳۶۲۵ ۰۸۷۳۴۵۹۴۵۶۷ نمابر: ۰۸۷۳۴۵۹۰۳۶۶ ۰۸۷۳۴۵۹۳۶۲۶
نشانی الکترونیکی: mariwan.festival@gmail.com
تارنمای ایران تئاتر: www.Theater.ir
سایت جشنواره: mariwanfestival.ir و mariwanfestival.com
نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان توسط ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و با همکاری استانداری کردستان، فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر مریوان و انجمن هنرهای نمایشی آبان ۱۴۰۵ در مریوان برگزار میشود.
برای دریافت فراخوان جشنواره اینجا را کلیک کنید.
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