به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، نمایش «دریچه» به نویسندگی و کارگردانی وحید منافی و تهیه‌کنندگی آرزو لطفی، روزهای شنبه ۷، ۱۴ و ۲۱ شهریور ساعت ۲۱ در سالن مده‌آ تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

این نمایشنامه روایتگر گروهی از کودکانی است که توسط یک آدم‌ربا از مکان‌های مختلف ربوده شده‌اند و در مسیری نامعلوم همراه وی قرار می‌گیرند. در جریان این سفر، مواجهه کودکان با موقعیتی ناشناخته و نگاه صادقانه و کودکانه آنان، اتفاق‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای را رقم می‌زند. موقعیت‌هایی که روابط میان شخصیت‌ها را دستخوش تغییر کرده و داستان را در مسیری پرتعلیق و در عین حال انسانی پیش می‌برد.

تهیه‌کنندگی این اثر را آرزو لطفی بر عهده دارد و آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان بارانا به‌عنوان مجری طرح، در تولید این نمایش همراه گروه است.

پردیس احمری حسنجانی، علی احدی، حدیثه حیدری، پارمیس نصیریان، محمدامین قاسمی، الین جامعی، مرسانا بی‌نظیر، پانیسا بدری، کوثر نهاردانی، نازنین نعیمی و وحید منافی بازیگران «دریچه» هستند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به دستیار یک کارگردان: افسرالملوک ضیایی پور، دستیار دوم کارگردان: نگین عمید، برنامه ریز: شیوا ضیائی پور، مدیر تولید: آرمین اقراری، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر صحنه: بشیر اله وردی، اتاق فرمان: سارا عابدی، عکاس: پریسا لطفی، موسیقی: محمد علی زکریا اشاره کرد.

علاقه مندان برای تهیه بلیت نمایش «دریچه» می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه طهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگی (بهنام سابق)، پلاک ۳ مراجعه کنند.