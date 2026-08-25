به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی عصر سه‌شنبه در دیدار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تبریک فرارسیدن هفته دولت، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر پیشبرد امور کشور، از اقدامات و تلاش‌های رئیس‌جمهور در اداره امور و پیشبرد برنامه‌های کشور نیز تمجید کرد.



نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران در ادامه سخنان خود، موضوع وحدت را از مسائل مهم جهان اسلام دانست و بر ضرورت توجه جدی مسلمانان به حفظ انسجام و همبستگی تأکید کرد.



شهرستانی گفت: وحدت شیعیان و وحدت امت اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسلمانان باید بیش از گذشته نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه هوشیار باشند.



وی افزود: دشمنان همواره درصدد ایجاد شکاف و اختلاف میان مسلمانان هستند و در چنین شرایطی باید با دقت و هوشیاری بیشتری نسبت به رفتارها و گفتارهایی که می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف شود، توجه داشت.



نماینده آیت‌الله سیستانی تصریح کرد: هرگونه رفتار یا سخنی که بتواند بهانه‌ای در اختیار دشمنان قرار دهد تا از طریق آن میان مسلمانان شکاف ایجاد کنند، باید مورد پرهیز قرار گیرد.



حجت الاسلام شهرستانی بر ضرورت تقویت همدلی میان مسلمانان تأکید کرد و آن را از عوامل مهم در برابر نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان دانست.



وی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و انسجام در میان مسلمانان نیازمند توجه و همراهی بیشتر است و تقویت این همدلی می‌تواند در مقابله با توطئه‌هایی که با هدف ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی دنبال می‌شود، نقش مهمی داشته باشد.



وحدت امت اسلامی تقویت می‌شود



نماینده آیت‌الله سیستانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استمرار تلاش‌ها برای تحکیم وحدت میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: مسلمانان باید در برابر عوامل ایجادکننده اختلاف هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمنان از اختلافات برای ایجاد شکاف در میان امت اسلامی بهره بگیرند.