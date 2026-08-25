به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر سه‌شنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۵ همزمان با دومین روز هفته دولت، در جریان سفر به قم با همراهی اکبر بهنام‌جو استاندار قم، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این دیدار از همراهی و حمایت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی و مجموعه دفتر و بیت آیت‌الله العظمی سیستانی در برپایی موکب زنگ آخر در نجف اشرف قدردانی کرد و این اقدام را در مسیر توجه به شهدای دانش‌آموز و تبیین مظلومیت آنان ارزشمند دانست.



این موکب در ایام اربعین حسینی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی و مجموعه بیت مکرم حضرت آیت‌الله سیدعلی سیستانی در شهر نجف اشرف و مسیر حرکت زائران اربعین حسینی به سمت کربلای معلا برپا شد.



صالحی‌امیری از روایت مظلومیت شهدا تقدیر کرد



صالحی‌امیری اظهار کرد: موکب زنگ آخر با هدف معرفی مظلومیت ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب که در جریان حملات آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسیدند، فعالیت کرد و زمینه‌ای برای بازنمایی این جنایت و یادآوری مظلومیت کودکان بی‌گناه فراهم آورد.



وی افزود: معرفی مظلومیت شهدای دانش‌آموز و روایت جنایات صورت‌گرفته علیه مردم و کودکان بی‌گناه، مسئولیتی مهم در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای است و اقداماتی که در این مسیر انجام شده، ارزشمند و شایسته تقدیر است.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی و مجموعه بیت آیت‌الله سیستانی در برپایی این موکب، از همکاری انجام‌شده برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز قدردانی کرد.



در ادامه این دیدار، لوح تقدیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به پاس همراهی و همکاری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی در برپایی موکب زنگ آخر در نجف اشرف و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، از سوی وزیر میراث فرهنگی به وی اهدا شد.



قم گنجینه‌ای از آثار تاریخی است



صالحی‌امیری در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی قم، ظرفیت‌های این استان را کم‌نظیر دانست و بر ضرورت توجه جدی‌تر به زیرساخت‌های معرفی آثار تاریخی و فرهنگی قم تأکید کرد.



وی گفت: قم به دلیل برخورداری از پیشینه‌ای چند هزار ساله و مجموعه گسترده‌ای از آثار و اشیای تاریخی، ظرفیت آن را دارد که یکی از موزه‌های بزرگ ایران در این استان ایجاد شود و بخش مهمی از داشته‌های تاریخی و تمدنی قم در فضایی شایسته به نمایش گذاشته شود.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به وضعیت آثار تاریخی شناسایی‌شده در استان افزود: تاکنون حدود ۱۱ هزار اثر و شیء تاریخی در قم شناسایی و گردآوری شده که نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ اثر از این مجموعه قابلیت نمایش دارد.



صالحی‌امیری ادامه داد: وجود چنین مجموعه‌ای از آثار تاریخی، ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری، معرفی و نمایش آنها را نشان می‌دهد و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.



زیرساخت‌های گردشگری قم تقویت می‌شود



وی همچنین از اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه زیرساخت‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در استان قم تقدیر کرد و بر تداوم حمایت از طرح‌های مرتبط با این بخش تأکید داشت.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: حفاظت از آثار تاریخی قم در کنار معرفی شایسته آنها و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این ظرفیت‌ها باید به صورت مستمر دنبال شود.



صالحی‌امیری بر استمرار حمایت از طرح‌هایی که با هدف صیانت از میراث تاریخی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و توسعه گردشگری استان اجرا می‌شوند تأکید کرد و ظرفیت‌های موجود در قم را زمینه‌ای مهم برای تقویت فعالیت‌های این حوزه دانست.



این دیدار در جریان سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به قم و همزمان با هفته دولت انجام شد و در آن، علاوه بر تقدیر از همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی در برپایی موکب زنگ آخر، ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی قم و ضرورت توسعه زیرساخت‌های میراث فرهنگی و گردشگری استان مورد توجه قرار گرفت.