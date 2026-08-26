علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خسارت وارده به بند خاکی ری آباد در پی وقوع سیلاب فروردین ماه سال جاری، اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع سیلاب، بازدید میدانی از منطقه انجام و میزان خسارت وارده به این سازه برآورد شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبار مورد نیاز برای اجرای عملیات مرمت به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تأمین شد و عملیات بازسازی بند خاکی ری آباد در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز و تنها طی ۱۴ روز به پایان رسید.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بیان کرد: در این پروژه، عملیات مرمت بند خاکی و احداث سرریز سنگ و ملات انجام گرفت که هدف از اجرای آن، افزایش توان کنترل رواناب و سیلاب و کاهش خسارات ناشی از وقوع سیلاب در منطقه است.

رهایی با اشاره به ظرفیت حدود ۴۰ هزار مترمکعبی بند خاکی ری آباد، تصریح کرد: این سازه می‌تواند نقش موثری در مهار و کنترل حجم قابل توجهی از سیلاب داشته باشد و از فرسایش خاک و آسیب به اراضی پایین دست جلوگیری کند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح همچنین در تقویت و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی منطقه موثر است و از این نظر، پروژه‌های آبخیزداری نقش مهمی در مدیریت منابع آب و افزایش تاب آوری مناطق در برابر حوادث طبیعی دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با تأکید بر اهمیت اجرای سریع طرح‌های آبخیزداری پس از وقوع حوادث، خاطرنشان کرد: تأمین به موقع اعتبارات و آغاز سریع عملیات اجرایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب داشته باشد.

رهایی اضافه کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اجرای پروژه‌های آبخیزداری و تقویت زیرساخت‌های کنترل سیلاب را با جدیت دنبال می‌کند.