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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

مرمت بند خاکی ری‌آباد میامی در ۱۴ روز به پایان رسید

مرمت بند خاکی ری‌آباد میامی در ۱۴ روز به پایان رسید

میامی- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از اتمام عملیات مرمت و بازسازی بند خاکی ری آباد میامی در مدت ۱۴ روز خبر داد و گفت: پیشگیری وقوع سیلاب هدف طرح است.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خسارت وارده به بند خاکی ری آباد در پی وقوع سیلاب فروردین ماه سال جاری، اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع سیلاب، بازدید میدانی از منطقه انجام و میزان خسارت وارده به این سازه برآورد شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبار مورد نیاز برای اجرای عملیات مرمت به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تأمین شد و عملیات بازسازی بند خاکی ری آباد در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز و تنها طی ۱۴ روز به پایان رسید.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بیان کرد: در این پروژه، عملیات مرمت بند خاکی و احداث سرریز سنگ و ملات انجام گرفت که هدف از اجرای آن، افزایش توان کنترل رواناب و سیلاب و کاهش خسارات ناشی از وقوع سیلاب در منطقه است.

رهایی با اشاره به ظرفیت حدود ۴۰ هزار مترمکعبی بند خاکی ری آباد، تصریح کرد: این سازه می‌تواند نقش موثری در مهار و کنترل حجم قابل توجهی از سیلاب داشته باشد و از فرسایش خاک و آسیب به اراضی پایین دست جلوگیری کند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح همچنین در تقویت و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی منطقه موثر است و از این نظر، پروژه‌های آبخیزداری نقش مهمی در مدیریت منابع آب و افزایش تاب آوری مناطق در برابر حوادث طبیعی دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با تأکید بر اهمیت اجرای سریع طرح‌های آبخیزداری پس از وقوع حوادث، خاطرنشان کرد: تأمین به موقع اعتبارات و آغاز سریع عملیات اجرایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب داشته باشد.

رهایی اضافه کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اجرای پروژه‌های آبخیزداری و تقویت زیرساخت‌های کنترل سیلاب را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6928964

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