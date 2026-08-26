آزادی ۸ زندانی مالی با کمک ۱۰ میلیارد ریالی خیر کردستانی

محمد خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشارکت خیرین در آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد، یکی از جلوه‌های ارزشمند همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که آثار آن تنها به آزادی یک فرد محدود نمی‌شود و خانواده‌های آنان را نیز از پیامدهای ناشی از حبس نجات می‌دهد.

وی افزود: در همین راستا، یکی از خیرین نیک‌اندیش کردستانی با اهدای ۱۰ میلیارد ریال به ستاد مردمی دیه استان، در تأمین بخشی از بدهی زندانیان واجد شرایط آزادی مشارکت کرد.

مدیرکل زندان‌های کردستان ادامه داد: این کمک با بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های قانونی و همچنین اقدامات قضایی، گذشت و مساعدت شکات، به آزادی هشت نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد منجر شد و آنان بار دیگر به جمع خانواده‌های خود بازگشتند.

خسروی با اشاره به شرایط زندانیان جرایم غیرعمد عنوان کرد: بخشی از افرادی که به دلیل بدهی و ناتوانی در پرداخت دیون در زندان به سر می‌برند، مرتکب جرم عمدی نشده‌اند و تنها مشکلات مالی آنان را از حضور در کنار خانواده دور کرده است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت خیرین از ستاد دیه می‌تواند گرهی از مشکلات این افراد و خانواده‌هایشان باز کند و زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی و ایفای نقش در جامعه را فراهم آورد.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه کردستان تصریح کرد: استمرار مشارکت نیکوکاران در این مسیر، علاوه بر کمک به آزادی زندانیان نیازمند، در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس و حمایت از خانواده‌های زندانیان نیز نقش مؤثری دارد.

خسروی در پایان گفت: فرهنگ کمک به آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد، جلوه‌ای از نوع‌دوستی، گذشت و مسئولیت اجتماعی است و می‌تواند با همراهی خیرین و دیگر ظرفیت‌های قانونی، زمینه بازگشت افراد گرفتار مشکلات مالی به آغوش خانواده را فراهم کند.