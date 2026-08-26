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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم(ص) منتشر شد؛

«حبیبی یا نبی»؛ نغمه‌ای برای پیامبر رحمت

«حبیبی یا نبی»؛ نغمه‌ای برای پیامبر رحمت

همزمان با فرارسیدن ۱۵۰۰ امین سالگرد میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)، اثر موسیقایی «حبیبی یا نبی» با صدای علی قلیچ و به همت قرارگاه فرهنگی هنری بین‌المللی سحاب تولید و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه فرهنگی هنری بین‌المللی سحاب، «حبیبی یا نبی» با محوریت ابراز محبت و ارادت به پیامبر اکرم(ص) و با رویکردی بین‌المللی برای مخاطبان جهان اسلام تولید شده است.

این اثر در دو زبان عربی و اردو تولید شده و با بهره‌گیری از زبان موسیقی، تلاش دارد مفهوم مشترک محبت و دلدادگی مسلمانان از ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف به رسول گرامی اسلام(ص) را روایت کند.

ملودی «حبیبی یا نبی» توسط علی قلیچ ساخته شده و علیرضا ریاضی تنظیم این اثر را بر عهده داشته است. شعر بخش عربی توسط هشام زهران و شعر بخش اردو توسط احمد شهریار سروده شده است.

همچنین محمد فلاحی مسئولیت میکس و مسترینگ این اثر را بر عهده داشته و محمدجواد توسلی نیز به عنوان تهیه‌کننده در این پروژه حضور داشته است.

کد مطلب 6929079

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