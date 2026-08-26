به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه فرهنگی هنری بینالمللی سحاب، «حبیبی یا نبی» با محوریت ابراز محبت و ارادت به پیامبر اکرم(ص) و با رویکردی بینالمللی برای مخاطبان جهان اسلام تولید شده است.
این اثر در دو زبان عربی و اردو تولید شده و با بهرهگیری از زبان موسیقی، تلاش دارد مفهوم مشترک محبت و دلدادگی مسلمانان از ملتها و فرهنگهای مختلف به رسول گرامی اسلام(ص) را روایت کند.
ملودی «حبیبی یا نبی» توسط علی قلیچ ساخته شده و علیرضا ریاضی تنظیم این اثر را بر عهده داشته است. شعر بخش عربی توسط هشام زهران و شعر بخش اردو توسط احمد شهریار سروده شده است.
همچنین محمد فلاحی مسئولیت میکس و مسترینگ این اثر را بر عهده داشته و محمدجواد توسلی نیز به عنوان تهیهکننده در این پروژه حضور داشته است.
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