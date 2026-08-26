مأمور پلیس در دیواندره کیف ۲ میلیارد ریالی را به صاحبش بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: یکی از مأموران انتظامی شهرستان دیواندره هنگام انجام وظیفه، کیف گمشده‌ای حاوی طلا، وجه نقد و مدارک هویتی را پیدا کرد.

وی افزود: این مأمور پس از بررسی و انجام تحقیقات لازم، موفق به شناسایی صاحب کیف شد و تمامی اموال موجود در آن را بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف به صاحبش تحویل داد.

فرمانده انتظامی کردستان بیان کرد: محتویات کیف شامل دو عدد النگو، مقداری وجه نقد به ارزش ۲ میلیارد ریال و مدارک هویتی بود که به طور کامل به مالک آن بازگردانده شد.

الهی با اشاره به حضور صاحب اموال در بازرسی انتظامی استان برای قدردانی از این اقدام، گفت: امانت‌داری و صداقت از ارزش‌های مهم در مجموعه انتظامی است و رفتار مسئولانه کارکنان پلیس می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اعتماد و ارتباط میان مردم و پلیس داشته باشد.

وی ادامه داد: چنین اقداماتی نشان‌دهنده پایبندی کارکنان انتظامی به اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در کنار انجام وظایف قانونی است.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان از ستوان یکم سلمان عبدالملکی، مأمور وظیفه‌شناس دیواندره، به پاس این اقدام با اهدای لوح تقدیر تجلیل کرد.