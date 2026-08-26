به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی بوربور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ظهر امروز در جلسه بررسی احداث شهرک صنعتی طالقان که در دفتر نماینده مردم شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی اظهار کرد: یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه اقتصاد، موضوع سرمایه‌گذاری است و نخستین گام برای رشد و توسعه اقتصادی، تقویت و ترغیب سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: زمانی که سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، رونق اقتصادی، تولید و اشتغال نیز شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین باید تلاش کنیم بستر لازم برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران در شهرستان‌ها فراهم شود.



سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان طالقان بیان کرد: این شهرستان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، کشاورزی، باغداری و دامپروری دارد و بخش قابل توجهی از مردم منطقه نیز در همین حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.



بوربور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یکی از شاخص‌های مهم سنجش وضعیت اقتصادی جوامع است، گفت: اگر بتوانیم سرمایه‌گذاری را تقویت کنیم، نخستین نتیجه آن بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم همان منطقه و شهرستان خواهد بود.



وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های علی حدادی، نماینده مردم شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بنده از نزدیک شاهد پیگیری‌های ایشان در موضوعات مختلف بوده‌ام و زمانی که ایشان فرماندار بودند نیز افتخار همکاری و شاگردی ایشان را داشتم. ایشان مدیری پرتلاش، پیگیر و دغدغه‌مند هستند و در موضوعات مربوط به توسعه منطقه با جدیت مسائل را دنبال می‌کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع احداث شهرک صنعتی طالقان گفت: از معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر مدیران حاضر در جلسه درخواست دارم موضوع استعلام‌های مورد نیاز این طرح را با جدیت دنبال کنند.



وی ادامه داد: موضوعاتی مانند ایل‌راه، حوزه آبریز و سایر ملاحظات دستگاه‌های تخصصی، قابل بررسی و حل‌وفصل است. ما قصد نداریم قوانین را نادیده بگیریم یا مسیرهای قانونی را حذف کنیم، اما می‌توان با بررسی کارشناسی، راهکارهای قانونی برای رفع موانع و اصلاح مسیرها پیدا کرد.



بوربور با اشاره به مطالبات مردم شهرستان طالقان خاطرنشان کرد: مردم این شهرستان انتظارات و مطالباتی دارند و طبیعتاً نماینده مردم نخستین فردی است که این مطالبات را از سوی مردم دریافت می‌کند. به همین دلیل باید دستگاه‌های اجرایی نیز برای پاسخگویی به این مطالبات و رفع موانع توسعه شهرستان همکاری بیشتری داشته باشند.



وی با تأکید بر حمایت استانداری البرز از سرمایه‌گذاری تصریح کرد: در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، موضوع سرمایه‌گذاری را با جدیت دنبال می‌کنیم و اعتقاد داریم سرمایه‌گذار نباید برای دریافت استعلام‌های مختلف از یک اداره به اداره دیگر مراجعه کند.



سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: تأکید ما این است که سرمایه‌گذار در استانداری مستقر شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی خودشان برای دریافت و پاسخ به استعلام‌های مورد نیاز اقدام کنند. امروز دیگر قابل قبول نیست که سرمایه‌گذار برای هر استعلام، هفته‌ها و ماه‌ها درگیر فرآیندهای اداری شود.



بوربور با بیان اینکه تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری به معنای عبور از قانون نیست، گفت: ما قانون را نمی‌شکنیم، اما می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع را کاهش دهیم و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنیم.



وی افزود: از مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی و محیط زیست انتظار داریم در یک بازه زمانی مشخص، موضوع استعلام‌های مربوط به احداث شهرک صنعتی طالقان را بررسی و نتیجه را مشخص کنند تا بدانیم این طرح از نظر فنی و قانونی قابلیت اجرا دارد یا خیر.



سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید خودشان موضوع را پیگیری کنند و برای فراهم کردن شرایط لازم جهت صدور استعلام‌های مثبت و قانونی تلاش داشته باشند؛ چراکه این موضوع با همکاری دستگاه‌ها قابل حل است.



وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان طالقان گفت: نماینده مردم نیز پای کار است و استانداری البرز نیز از این طرح حمایت می‌کند. در صورتی که موضوع در سطوح ملی با مانعی مواجه شود، از ظرفیت نماینده مجلس و سایر مسئولان برای رفع مشکلات استفاده خواهیم کرد.



بوربور در پایان با قدردانی از حضور طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در این نشست اظهار کرد: حضور ایشان در این جلسه نشان‌دهنده اهمیت موضوع است و امیدواریم با همراهی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نماینده مردم و دستگاه‌های اجرایی استان، گام مؤثری برای توسعه صنعتی و اقتصادی شهرستان طالقان و ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال برای مردم منطقه برداشته شود.