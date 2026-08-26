آزادسازی حریم مسجد «جامع» بروجرد در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی در نشست نخبگان شهرستان بروجرد با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه میراث مادی و معنوی، طبیعت‌گردی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است و آثار متعددی از جمله مسجد امام و مسجد جامع در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند.

ضرورت توزیع متوازن اعتبارات میراث‌فرهنگی

وی با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن اعتبارات میراث‌فرهنگی، افزود: حمایت از پروژه‌های شاخص استان ضروری است، اما شهرستان بروجرد نیز باتوجه‌به حجم آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری خود باید از سهم مناسبی در اعتبارات و طرح‌های توسعه‌ای برخوردار باشد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت مسجد جامع این شهر، گفت: انتظار می‌رود آزادسازی حریم این بنای تاریخی در دستور کار قرار گیرد و وزارت میراث‌فرهنگی بخشی از هزینه‌های این طرح را تقبل کند تا با مشارکت شهرداری بروجرد، زمینه ساماندهی و حفاظت از این اثر ارزشمند فراهم شود.

گودرزی همچنین خواستار توجه ویژه به مرمت آثار تاریخی بروجرد شد و گفت: برخی بناهای ثبت ملی شهرستان نیازمند مرمت فوری هستند و لازم است تیمی تخصصی برای بررسی وضعیت آثار تاریخی بروجرد اعزام و ظرفیت‌های این شهرستان به‌صورت ویژه ارزیابی شود.

گستردگی محدوده بافت تاریخی بروجرد

وی با انتقاد از گستردگی محدوده بافت تاریخی بروجرد، اظهار کرد: حدود ۲۵۰ هکتار از این شهر در محدوده بافت تاریخی قرار گرفته و محدودیت‌های ساخت‌وساز در این محدوده، در شرایطی که شهرستان با مشکل مسکن مواجه است، نیازمند بازنگری و ایجاد تعادل میان حفاظت از میراث تاریخی و تأمین نیازهای مردم است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی همچنین توسعه زیرساخت‌های اقامتی را از نیازهای اساسی این شهرستان دانست و افزود: بروجرد به دلیل برخورداری از آب‌وهوای چهارفصل، جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و ظرفیت‌های متعدد گردشگری می‌تواند مقصد اقامت و ماندگاری گردشگران باشد و برای تحقق این هدف باید هتل‌ها و مراکز اقامتی درشان شهرستان ایجاد شود.

گودرزی با اشاره به ظرفیت سفره‌خانه‌های سنتی و صنایع‌دستی بروجرد گفت: بسیاری از این واحدها زمینه اشتغال و تأمین معیشت مردم را فراهم کرده‌اند و باید ضمن رعایت ضوابط و ملاحظات لازم، از فعالیت قانونی آنها حمایت شود.

لزوم استمرار سفرهای مسئولان به لرستان

وی افزود: به‌جای محدودکردن فعالیت‌های مرتبط بافرهنگ و صنایع‌دستی بومی، باید زمینه تولید و عرضه پوشش‌ها و محصولات فاخر بومی فراهم شود تا ظرفیت فرهنگی و اقتصادی این بخش نیز مورداستفاده قرار گیرد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حضور وزیر میراث‌فرهنگی در لرستان و بروجرد گفت: استمرار این سفرها و تعامل میان مدیران ملی، استانی و شهرستانی می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع و شتاب گرفتن روند توسعه گردشگری و میراث‌فرهنگی بروجرد کمک کند.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از گذشته به وحدت و همدلی در برابر دشمنان نیاز داریم و همه مسئولان باید با حفظ انسجام، برای حل مشکلات مردم و تقویت ظرفیت‌های کشور تلاش کنند.