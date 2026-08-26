ثبت جهانی ورشو بروجرد محقق شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مقصودی در نشست نخبگان این شهرستان با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، اظهار داشت: بروجرد با حدود ۴۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۰۰ بنای تاریخی در ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی دارد؛ ولی اعتبار دو میلیارد تومان هیچ کاری در این محدوده، انجام نمی‌دهد.

وی ادامه داد: بااین‌وجود خانه چوب، نساجی و ورشو را ثبت کردیم و البته باید تلاش کرد تا ثبت جهانی ورشو بروجرد نیز محقق شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بروجرد دیار تاریخ و شهادت و فرهنگ است. شهری که با موقعیت سوق‌الجیشی خاص در دشت حاصلخیز سیلاخور قرار دارد و نیازمند حمایت و تقویت حوزه گردشگری و صنایع‌دستی باوجود ظرفیت‌های ویژه این شهرستان است.

مقصودی، افزود: در این میان هم هرکسی در مسیر توسعه گردشگری توسعه اقتصادی و سربلندی ایران تلاش کند، خادمی بخشنده و تلاش‌گر است.

وی تأکید کرد: خلاقیت در خدمت و پیگیری در خدمت، وظیفه ما و مسئولین است؛ زیرا همه ما مدیون خون شهدا و رهبر شهید انقلاب هستیم در شرایطی که دشمن به دنبال این است که تاب‌آوری اجتماعی ما را کم کند.