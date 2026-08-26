به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی دلنوشته، سفرنامه و خاطره‌نویسی رضوی که در مجتمع فرهنگی هنری ایلام برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره، فرصتی ارزشمند برای ثبت و ماندگاری تجربه‌های زیارتی در قالب آثار مکتوب است و استقبال گسترده از آن، نشان از جایگاه والای امام رضا (ع) در میان اقشار مختلف جامعه دارد.

وی با بیان اینکه بیش از هزار اثر از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده، افزود: پراکندگی جغرافیایی این آثار، نشان از اقبال عمومی به ساحت قدسی امام رضا (ع) در سراسر کشور دارد که این استقبال، بیانگر عمق ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت است.

مدیرکل ارشاد ایلام با اشاره به موقعیت ویژه استان، گفت: ایلام امروز از یک سو دروازه اربعین و باب‌الحسین (ع) و از سوی دیگر، خاستگاه فرهنگ رضوی است؛ در حقیقت این پیوند معنوی، فضایی مناسبی برای خلق و ثبت آثار هنری و ادبی با موضوع زیارت، سفر و کرامت انسانی فراهم کرده که می‌تواند به عنوان گنجینه‌ای ماندگار به نسل‌های آینده منتقل شود.

هلشی با تأکید بر اینکه این جشنواره فراتر از یک رخداد فرهنگی است، گفت: این رویداد، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ اخلاقی و انسانی اهل‌بیت (ع) در جامعه است و شرکت‌کنندگان با نگارش دلنوشته‌ها و خاطرات خود، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن سیره رضوی و انتقال آن به نسل‌های آینده ایفا کرده‌اند.

وی در ادامه از حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، فرمانداری، دانشگاه، بسیج هنرمندان و دیگر نهادهای فرهنگی استان قدردانی کرد و گفت: همکاری و همراهی این نهادها، نقش تعیین‌کننده‌ای در برگزاری باشکوه این جشنواره داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در پایان با اشاره به اهمیت استمرار این رویداد فرهنگی، ابراز امیدواری کرد: جشنواره دلنوشته‌های رضوی، همچنان مسیر روشن خود را در ترویج فرهنگ ناب اهل‌بیت (ع) ادامه دهد و زمینه‌ساز تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری در استان و کشور باشد.