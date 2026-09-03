۱۲۴ هنرمند اصفهانی تجلیل شدند؛ هشدار استاندار درباره آینده هنر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر،آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان اصفهان با عنوان هفت بحر هنر شامگاه چهارشنبه به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت صندوق اعتباری هنر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، پیشکسوتان و اهالی فرهنگ و هنر اصفهان در پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون برگزار شد.
در این آیین، سیدمهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان سخنرانی کردند.
بیش از ۵ هزار هنرمند اصفهانی عضو صندوق اعتباری هنر هستند
سیدمهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به حضور جمعی از چهرههای فرهنگ و هنر در این آیین اظهار کرد: انتخاب و تجلیل از هنرمندان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر اصفهان کار دشواری است، زیرا این استان چهرههای فراوانی در عرصه فرهنگ و هنر دارد.
وی افزود: امروز بیش از ۵ هزار هنرمند استان اصفهان به عنوان عضو صندوق اعتباری هنر حضور دارند و از خدمات این مجموعه استفاده میکنند، اما میان خدماتی که ارائه میشود و آنچه هنرمندان نیاز دارند همچنان فاصله وجود دارد و امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با قدردانی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صندوق اعتباری هنر و استاندار اصفهان گفت: جمع زیادی از مسئولان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر در این مراسم حضور دارند و به دلیل تعداد زیاد افراد، امکان نام بردن از همه آنها وجود ندارد، اما حضور و حمایت همه این افراد شایسته قدردانی است.
سیدیننیا در ادامه به پیوند هویت اصفهان با هنر و معماری اشاره کرد و افزود: که هویت این شهر را میتوان در زبان معماری آن نیز مشاهده کرد.
وی با اشاره به میدان نقش جهان و مسجد امام، هنر موجود در معماری اصفهان را دارای پیوندی عمیق با معنویت دانست و تصریح کرد: مسجد امام تصویری از بهشت است و هنرمندان در طول تاریخ با طی کردن مسیر معرفت و سیر و سلوک به خلق آثار هنری پرداختهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان هنر را موهبتی الهی دانست و عنوان کرد: خداوند این نور و استعداد را به همه نمیدهد و هنرمند از یک استعداد ذاتی برخوردار است که میتواند به خلق اثر منجر شود.
وی با تقدیر از هنرمندان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان اظهار کرد: هنرمندان اصفهان سرمایه فرهنگی این شهر هستند و جامعه باید قدردان معرفت، تجربه و کمالی باشد که آنان از طریق آثار خود به مخاطبان منتقل میکنند.
هفت بحر هنر اصفهان یک رویداد استانی نیست
سیدمجید پوراحمدی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تأکید بر جایگاه اصفهان در فرهنگ و هنر ایران اظهار کرد: این مراسم یک رویداد استانی نیست، بلکه مراسمی ملی است؛ چراکه اصفهان عصاره فرهنگ و هنر ایران است.
وی افزود: در این آیین از هنرمندان، اهالی فرهنگ، رسانه و خادمان برجسته قرآن تجلیل میشود و برگزاری این مراسم در چنین سطحی و با این تعداد از هنرمندان، اتفاقی قابل توجه است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حاضران گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علاقهمند بود در این مراسم حضور داشته باشد، اما به دلیل موضوعی که پیش آمد نتوانست در جلسه حاضر شود و به همین دلیل دو نفر از معاونان وزارتخانه در این مراسم حضور یافتند.
پوراحمدی همچنین از حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران صندوق اعتباری هنر، مدیران استان و نمایندگان مجلس در این مراسم قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان در برگزاری این آیین اظهار کرد: اگر اراده و خواست استاندار اصفهان نبود، این جلسه برگزار نمیشد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: تاکنون در ۱۸ استان مراسم تجلیل از هنرمندان برگزار شده و اصفهان هجدهمین استانی است که این برنامه در آن برگزار میشود.
وی اصفهان را استانی هنرپرور و شخصیتساز توصیف کرد و گفت: برگزاری چنین مراسمی در اصفهان از مدتها قبل دنبال میشد و با کمک و اراده استاندار این برنامه برگزار شد.
پوراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار اعضای صندوق اعتباری هنر اشاره کرد و گفت: صندوق اعتباری هنر مجموعهای با حدود ۱۰۰ هزار نفر عضو در کشور است که در استان اصفهان حدود ۵ هزار نفر از هنرمندان عضو آن هستند.
وی ادامه داد: در کشور نزدیک به ۷۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند که سهم استان اصفهان حدود ۳۸۰۰ نفر است. همچنین حدود ۴۹ هزار نفر در کشور از بیمه درمان تکمیلی استفاده میکنند که این تعداد در استان اصفهان بیش از ۲ هزار نفر است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به افراد تحت تکریم دارای درجه یک هنری اظهار کرد: در کشور بیش از ۷۰۰ نفر تحت تکریم هستند و در اصفهان این جمعیت بالای ۶۰ نفر است.
وی همچنین از آغاز ارائه خدمات درمان تکمیلی با شرایط ویژه از هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و افزایش هزینههای درمان، خدمات درمان تکمیلی از مهمترین خدماتی است که دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرمندان ارائه میکنند.
پوراحمدی برای تشریح اهمیت این خدمات به نمونهای از استفاده هنرمندان از خدمات درمانی صندوق اشاره کرد و گفت: بیشترین استفاده یک فرد از خدمات درمان صندوق از سال گذشته تاکنون مربوط به یکی از اعضای خانه سینما بوده که به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از خدمات درمانی استفاده کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: خدمات صندوق اعتباری هنر در استان اصفهان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به شکل مطلوب به هنرمندان ارائه شود.
سرمایهگذاری برای هنر، سرمایهگذاری برای افزایش سرمایه اجتماعی است
مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ادای احترام به شهدای اصفهان و قدردانی از برگزارکنندگان آیین هفت بحر هنر اظهار کرد: اصفهان مهد هنر، ذوق و فرهنگ است و برگزاری چنین برنامهای در این شهر اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری اصفهان افزود: اصفهان تنها با بناهای تاریخی شناخته نمیشود، بلکه نماد فرهنگ و هنر است و روایت زندهای از فرهنگ است؛ روایتی که مردم، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر این شهر طی قرنها نوشتهاند.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: هنر اصفهان پیشینه تاریخی عظیمی دارد، اما هنر معاصر اصفهان نیز یکی از قطبهای جدی هنر کشور است.
شفیعی با تأکید بر ضرورت توجه به هنر در سیاستگذاری فرهنگی گفت: امروز بیش از همیشه باید بدانیم که سرمایهگذاری برای هنر هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای افزایش سرمایه اجتماعی است.
وی افزود: سرمایهگذاری در هنر به افزایش توجه به هویت دینی و ملی، افزایش انسجام اجتماعی و تقویت نشاط اجتماعی منجر میشود و جامعه امروز بیش از همیشه به این مؤلفهها نیاز دارد.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از هنرمندان اصفهان اظهار کرد: اصفهان به هنرمندانش شناخته شده و این هنرمندان از افتخارات فرهنگ و هنر کشور هستند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده بیشتر از تجربه پیشکسوتان تأکید کرد و گفت: هر یک از هنرمندان حاضر در این مراسم گنجینهای از خاطرات و تجربیات ارزشمند هستند و باید فرصت استفاده بیشتر از دانش و تجربه آنان فراهم شود.
اگر اصفهان نصف جهان است باید نصف آینده جهان هم باشد
مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه هنرمندان اصفهان اظهار کرد: هنرمندان اصفهان نخبگان استان، شهر و کشور هستند و جمعی از این چهرهها در این مراسم حضور دارند.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و هنری استان گفت: برنامههایی برای دیدار و تکریم هنرمندان پیشکسوت در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل شرایط و گذشت زمان، اجرای برخی از آنها به تأخیر افتاد.
استاندار اصفهان افزود: با وجود این، هنرمندان و پیشکسوتان را فراموش نکردهایم و تلاش برای توجه بیشتر به آنان ادامه خواهد داشت.
جمالینژاد مهمترین دغدغه خود را آینده فرهنگی و هنری اصفهان دانست و گفت: درباره آینده و نسلهای بعدی نگرانی وجود دارد، زیرا برخی از اسطورهها و بزرگان هنری از میان رفتهاند و برای برخی از آنان جایگزینی شکل نگرفته است.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم اصفهان بتواند برای هنرمندان بزرگ گذشته جایگزین تربیت کند و نسل جدید بتواند مسیر آنان را ادامه دهد.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جدید و نوجوانان اظهار کرد: باید نسل زد و نوجوانان را به مسیر هنر ترغیب کنیم تا بتوانند راه پر فراز و نشیب هنرمندان گذشته را ادامه دهند؛ نسلی که بسیاری از افتخارات هنری اصفهان را با امکانات محدود و در اوج قناعت رقم زدهاند.
وی همچنین بر ضرورت میراثدار بودن نسل جدید نسبت به گذشتگان تأکید کرد و گفت: باید کاری کنیم که در آینده اصفهان نیز هنرمندانی در تراز بزرگان و چهرههایی که امروز در این مراسم حضور دارند، داشته باشد.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه اصفهان گفت: اگر اصفهان نصف جهان است، باید نصف آینده جهان نیز باشد.
وی در پایان با قدردانی از پیشکسوتان و هنرمندان حاضر در مراسم، ادامه برنامه را به تکریم و تجلیل از این چهرهها اختصاص داد.
تجلیل از خانواده شهید آقامیرزایی و رونمایی از برش فرهنگی اصفهان
در بخش دیگری از این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از خانواده شهید محمدظاهری آقامیرزایی تجلیل شد. شهید آقامیرزایی پیش از این مسئول هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بود و در پی حمله رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهر اصفهان به شهادت رسید.
همچنین برش مهندسی فرهنگی استان اصفهان که با مشارکت فعال دستگاههای مختلف تدوین شده است، در این مراسم رونمایی شد و کتاب برش فرهنگی اصفهان نیز در معرض رونمایی قرار گرفت.
در این آیین از ۱۲۴ هنرمند اصفهانی در رشتههای مختلف فرهنگی و هنری از جمله سینما، تئاتر و هنرهای نمایشی، موسیقی، هنرهای تجسمی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، شعر و ادبیات، قرآن و عترت، رسانه، مرمت، هنرهای سنتی و صنایع هنری تجلیل شد.
چهرههای تجلیلشده در حوزه قرآن و عترت
در بخش قرآن، از سید محمد طباطبایی، حاج حسین وفایی قاری پیشکسوت، اکرم جمشیدیان محقق و پژوهشگر علوم قرآنی، سید مرتضی نیکحسینی خادم برگزیده کشوری در نشر قرآن، حجتالاسلام سید احمد سجادی در حوزه نرمافزار، سید ناصر رضوی قاری و پیشکسوت، حجتالاسلام علی رهبر نویسنده نهجالبلاغه جوان، بطول شهشهانی حافظ قرآن و مدیر مؤسسه قرآن جامعهالقرآن، حجتالاسلام محمدعلی رضایی رهنانی اصفهانی خادم برگزیده کشوری قرآن، حسین خاکساری هرندی، غلامرضا شاهمیوه، دکتر محمدرضا ستودهنیا و محمدرضا عبداللهی تجلیل شد.
تجلیل از فعالان هنرهای نمایشی و سینمایی
در بخش هنرهای نمایشی و سینمایی نیز از جهانبخش سلطانی، امرالله احمدجو، غلامرضا میهمن، ابوالقاسم نظرپور، سیدمحسن طباطبایی، حسین خواجویی، قدرتالله ایزدی، فاطمه شکری، همایون اسدیان، مهناز یزدانی، غلامحسین عرب، مرتضی اکبری، علیرضا جلیلیفر، گوهرشاد مهاآبادی، رضا عماد مدرسی، رضا کیشانی، محمدعلی میاندار، جمشید صدری، مهدی شهداد، مسعود شاهنگی، احمد اشرفیان، مصطفی بهشتی، اسدالله بابایی، رسول هنرمند و لیلا پرویزی تجلیل شد.
پیشکسوتان فرهنگ، ادب و رسانه در فهرست تجلیلشدگان
در حوزه فرهنگ، ادب و رسانه، از عبدالحسین جعفری شاهدانی پیشکسوت رسانه، علیرضا پورمند عکاس خبری، نادر قلی مجیدی آهی روزنامهنگار، عبدالمجید مجیدینژاد روزنامهنگار، محمدعلی شاهعلی روزنامهنگار، فضلالله سلطانی رهنانی روزنامهنگار، رضا محزونیه فعال رسانه، منصور گلناری مؤسس نخستین خانه مطبوعات کشور، محمدرضا شکرالهی روزنامهنگار پیشکسوت، امیر اسماعیل آذر نویسنده و پژوهشگر، خسرو احتشامی پژوهشگر ادبی و از غزلسرایان معاصر کشور، علی شیرانی متخلص به صحت شاعر و مدیر مجموعه صائب، حسنی محمدزاده کاشی شاعر و برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، فضلالله صلواتی نویسنده تاریخ اسلام، اصغر منتظرالقائم نویسنده و استاد تمام دانشگاه، محمدحسین ریاحی نویسنده و دارای دکتری تخصصی تاریخ اسلام، علیرضا شهریاری طراح گرافیک و نویسنده و محمدابراهیم علویچه پژوهشگر و نویسنده طراحی فرش تجلیل شد.
نقاشی، نگارگری، خوشنویسی و هنرهای سنتی
در بخش هنرهای تجسمی، از مرتضی نصر نقاش، اکبر میخک نقاش، محمدعلی حدت نقاش و دارنده لقب آقای پوستر ایران، سیدعباس عقیلی نقاش و پایهگذار هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، مصطفی شرباف نقاش، زینت سادات امامی نقاش و فرزند حاج میرزا امامی مشهور به مادر هنر سوخت، اکبر مصریپور نگارگر، منصور حافظپرست مودت هنرمند قلمزنی و خط، رضا بدرالسماء نگارگر و مینیاتوریست، مهدی ایرانی نگارگر، مرتضی کیانزاد طراح نقش فرش دستباف، غلامعلی فیضاللهی هنرمند میناکاری، حدادگر اصفهانی طراح فرش و نقاشی فرش دستباف ایران، مجید مصدقزاده نگارگر، مهرداد صدری شهرضایی نگارگر، رجبعلی راعی مجسمهساز، محمدابراهیم گلریز خاتمی خاتمساز، حسن کیانی، مجید صادقزاده هنرمند نگارگر و شاگرد استاد فرشچیان، سیدعلی ظهیرالاسلام خوشنویس، علی خوشنویسزاده اصفهانی هنرمند سوخت چرم، مهدی فروزنده خوشنویس، مهدی عطریان خوشنویس، علی مقارن عسگری خوشنویس، غلامرضا راهپیما، علی فرزانه، سیدمحمد فاتح نطنزی، مجتبی شریفی، علی خیری حبیبآبادی و مصطفی رضایی تجلیل شد.
تجلیل از چهرههای موسیقی و دیگر هنرها
در حوزه موسیقی و دیگر رشتههای هنری نیز از سیدرضا طباطبایینیا، منوچهر غیوری، علیاصغر شاهزیدی، تقی سعیدی ولاشاهی، میرزاحسن سفری، حسن منصوری، حسامالدین سراج، اکبر یاوریان و حمیدرضا نوربخش تجلیل شد.
همچنین محمدحسین مغزی در رشته مرمت، مهدی شاهمحمدیان، اکبر بزرگیان پیشکسوت دواتگری و قلمزنی، کیقباد بذرافشان هنرمند فلزکاری، علیرضا اسدی، جلال ابراهیمزاده اصفهانی هنرمند نقاش، طراح و نقوش فرش، نسرین کیشانی هنرمند و پژوهشگر هنرهای سنتی و مدرس آموزشگاه هنری، علی دادخواه اصفهانی طراح فرش، اسدالله شاهمیوه هنرمند نگارگری، سیدمصطفی هجرتی طراح و نقاش فرش دستباف اصفهان و محمد موحدیان عطار از چهرههای نخست نسل گرافیک در شمار تجلیلشدگان قرار داشتند.
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