هنرمندان گیلانی تکریم شدند/ شوق نصیریان برای قدردانی از همکارانش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر، در ادامه طرح تکریم و نکوداشت جایگاه، شأن و منزلت اصحاب فرهنگ و هنر کشور، صندوق اعتباری هنر با عنایت به سیاستگذاری و افق های ترسیم شده خود در راستای حمایت از اهالی فرهنگ و هنر، آئین نکوداشت نامداران استان گیلان را با هدف ارج نهادن به تلاش ها و مجاهدت فرهنگی و هنری این قشر، برگزار کرد.

علی نصیریان در مراسم تجلیل از مفاخر فرهنگ و هنر استان گیلان با ابراز خرسندی از حضور در این مراسم، گفت: زمانی که که با بنده برای حضور در این رویداد بزرگ تماس گرفتند با ذوق و شوق برای قدردانی از کسانی آمدم که چون شمع فروزان می سوزند تا انرژی و ایده و فکرشان را به مردم منتقل کنند.

وی قدرشناسی از هنرمندان شاخص و پیشکسوت را درسی آموزنده برای نسل جوان هنرمند برشمرد و تصریح کرد: با این اقدام صندوق اعتباری هنر، نسل جوان متوجه خواهد شد که قدردانی برای کار و زحمات آنها وجود دارد هرچند قدرشناس اصلی هنرمندان مردم هستند که هنر و خلاقیت آنان را می بینند و ارزش گذاری می‌کنند، اما نهادهای فرهنگی هم باید جزو وظایف خودشان بدانند که از این قشر تجلیل کنند.

در ادامه این مراسم، مشاور وزیر و مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به ظرفیت بالای فرهنگی و هنری استان گیلان و وجود جمع کثیری از نامداران و هنرمندان شاخص در این جغرافیای کشور، استان گیلان را مهد فرهنگ و هنر در تاریخ و دوران معاصر توصیف کرد.

تلاش برای فعالیت های معنوی و انگیزشی

سید مجید پوراحمدی یکی از اهداف آئین تکریم از هنرمندان استانی را انتقال برگزاری اینگونه مراسم ها از تهران به استان ها عنوان کرد و توضیح داد: این رویدادها بعضا در پایتخت برگزار می شود اما با هدف و نهادینه کردن عدالت فرهنگی تلاش کردیم اینگونه مراسم ها با محوریت استان ها برگزار شود. صندوق اعتباری هنر علاوه ‌بر رویکرد حمایتی و معیشتی، به سمت فعالیت‌های معنوی و انگیزشی حرکت می‌کند تا هنرمندان، هنرجویان و هنردوستان گرد هم جمع شوند و موضوع فقط فرهنگ و هنر باشد.

وی در ادامه از صندوق اعتباری هنر به‌عنوان بزرگترین‌ نهاد حمایتی از هنرمندان کشور که ۱۰۰ هزار عضو را تحت پوشش دارد، نام برد و یادآور شد: از این تعداد ۵۴ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، ۴۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی، سه هزار نفر مستمری بگیر و ۶۰۰ نفر نیز تحت پوشش طرح تکریم قرار دارند. صندوق اعتباری هنر سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه برای کمک به بیمه تامین اجتماعی هنرمندان پرداخت می‌کند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه یکی‌ از فعالیت های مستمر این صندوق را پرداخت تسهیلات کم بهره عنوان کرد و افزود: سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به افراد تحت پوشش این صندوق حمایتی پرداخت شد اما امسال با رویکرد توزیع بهتر منابع، پرداخت تسهیلات در اختیار خود استان ها قرار گرفت.

پوراحمدی درعین حال با اشاره به برخی اقدامات شاخص صورت گرفته ازسوی این صندوق، گفت: بیش از هفت و نیم میلیارد تومان تسهیلات کم بهره تنها به استان گیلان تخصیص داده شد که از این میزان سال ۱۴۰۱ چهار میلیارد تومان و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز سه ونیم میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره به هنرمندان گیلان پرداخت شد.

به گفته وی، دو و نیم میلیارد تومان اعتبار نیز در اختیار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان قرار داده شده است.

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در استان گیلان، افزود: حدود سه هزار نفر تحت پوشش صندوق اعتباری هنر هستند که از این تعداد دو هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی، ۵۴ نفر مستمری بگیر و ۱۲ نفر نیز در طرح تکریم قرار دارند.

پور احمدی همچنین در ادامه سخنان خود از رشد ۷۰ درصدی پرداخت مقرری طرح تکریم و افزایش دو و نیم برابری مقرری مستمری بگیران نیز خبر داد و گفت: مبالغ افزوده شده از تیر ماه جاری اعمال شده است.

در ادامه این مراسم رضا ثقفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان گیلان گفت: نسل جوان نیازمند الگوهای فرهنگی است و چه الگوی بهتر از پیشکسوتانی که عمری کار فرهنگی و هنری فاخر انجام داده‌اند. استان گیلان در بخش هنرمندان دارای نشان درجه یک هنری، بین استان های کشور رتبه اول را دارد و بیشترین تعداد هنرمندان دارای نشان درجه یک هنری از اهالی این استان محسوب می شوند.

وی ادامه داد: آئین تجلیل از مفاخر فرهنگ و هنر با عنوان «میلاد نامداران» برای نخستین بار در کشور در استان گیلان برگزار شده است که واقعا جای تشکر و قدردانی مضاعف از دست اندرکاران این مهم دارد.

تقدیر از هنرمندان پیشکسوت گیلان

در این آئین انوش نصر بازیگر پیشکسوت گیلانی نیز ضمن قدردانی و ستودن اقدام صندوق اعتباری هنر در تکریم نامداران و هنرمندان استان گیلان، بر لزوم‌ حمایت از هنرمندان در زمان حیات آنها تأکید کرد.

در ادامه این مراسم باحضور سید مجید پوراحمدی مشاور وزیر فرهنگ، علی نصیریان، داریوش مودبیان، ثقفی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و همچنین کیا عاشوری فرماندار رشت از هنرمند دارای درجه هنری استان گیلان حاضر در مراسم به شرح زیر تجلیل شد:

محمدحسین مهدوی سعیدی (شعر و ادب)، انوش نصراله زاده ماسوله (هنرهای نمایشی و سینما)، سید غلامرضا میرمعنوی (هنرهای نمایشی)، احمدعلی دهقانی دلچه (نمایش های آئینی و تعزیه)، اکبر اکسیر (شعر و ادب)، محمد کوچکپور کپورچالی (عکاسی)، تیمور گورگین (شعر و ادب)، ذبیح اله لولویی مهر (خوشنویسی)، سوسن مقصودلو (هنرهای نمایشی و سینما)، فریده دریامج (سینما و تئاتر)، محمد طریقتی (تذهیب و نگارگری).

همچنین در ادامه از شماری از هنرمندان پیشکسوت و فعالان عرصه فرهنگ هنر همچون بهروز بقایی (سینما و تئاتر)، عزت اله صمصام (نمایش های آیینی)، مهدی سجودی (خوشنویسی)، محمود رحمان نژاد (خوشنویسی)، منوچهر ویسانلو (موسیقی)، غلامرضا امانی (موسیقی)، حبیب اله پور سیفی (سینما و تئاتر)، سخاوت امانی (عکاسی)، غلامرضا امانی (موسیقی)، مصطفی رحیم پور (موسیقی و نمایش های آیینی) و جلیل واقع طلب (شعر و ادب) تجلیل به عمل آمد.

نکوداشت میلاد جمعی از نامداران و هنرمندان استان گیلان با برش کیک تولد توسط خود هنرمندان به صورت جمعی همراه با ثبت یادداشت یادبود و امضای لوح ویژه صندوق اعتباری هنر و عکس دسته جمعی، پایان بخش این آئین بود.