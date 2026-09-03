به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت (مرداد/شهریور) به پایین‌ترین میزان خود طی ۹ سال گذشته رسیده است؛ در شرایطی که نفتکش‌ها در معرض حملات قرار گرفته‌اند.

بلومبرگ اعلام کرد که حملات به کشتی‌های عربستان در دریای سرخ، محموله‌های نفتی این کشور را که از این مسیر برای دور زدن تنگه هرمز در جریان جنگ استفاده می‌شد، تهدید کرده است.

این رسانه کاهش صادرات نفت عربستان را یک عقب‌گرد برای این کشور دانست.

بلومبرگ همچنین گزارش داد که ادامه حملات به کشتی‌های عربستانی، نگرانی مشتریان ریاض را افزایش داده و موجب تردید برخی از آنها درباره استفاده از بنادر این کشور در دریای سرخ شده است.

بر اساس این گزارش، تردید در استفاده از بنادر عربستان در دریای سرخ، ریاض را مجبور کرده است تا به دنبال مسیرهای دریایی جایگزینی باشد که به‌طور کامل از اطراف قاره آفریقا عبور می‌کنند.

بلومبرگ در پایان افزود که شرکت آرامکوی عربستان از اظهار نظر درباره آمار صادرات خودداری کرده و وزارت انرژی این کشور نیز به درخواست این رسانه برای اظهارنظر پاسخی نداده است.