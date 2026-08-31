فیدان: توافق مکه علیه کسی نیست؛ نتانیاهو تهدیدی برای جامعه جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: کشورهای منطقه باید برای برقراری صلح و ثبات، به‌ صورت مشترک اقدام کنند. این ائتلاف (ائتلاف سه جانبه میان پاکستان، عربستان و ترکیه) علیه هیچ کشور خاصی جهت‌ گیری نداشته و درهای آن به روی همه ملت‌های برادر باز است.

وزیر خارجه ترکیه سپس اضافه کرد: دیدارهایی با مقامات پاکستان و عربستان سعودی در سطح وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و رؤسای ستادهای مشترک برگزار شد. نام رسمی ائتلاف ما «ائتلاف دفاعی مکه» است. هدف ما ایجاد ائتلافی قدرتمند و توانمند در حل‌ و فصل مسائل است و از گسترش آن استقبال می‌کنیم.

هاکان فیدان سپس افزود: چشم‌ انداز ما مبتنی بر صلح است و ما کار تشکیل ساختار اصلی «ائتلاف دفاعی مکه» را آغاز کرده‌ایم. اتحاد ما ماهیتی تدافعی دارد، مبتنی بر حقوق بین‌الملل است و علیه هیچ کشور خاصی جهت‌گیری نشده است.

وی سپس افزود: «ائتلاف دفاعی مکه» با هدف توسعه و پیوستن کشورهای جدید تشکیل شد. ما به دنبال ایجاد اتحادی قدرتمند هستیم و روند شکل‌ گیری ساختار جدیدی برای امنیت و همکاری در منطقه آغاز شده است. نتانیاهو به تهدیدی برای جامعه جهانی تبدیل شده و باید جلوی او گرفته شود.

فیدان تصریح کرد: نتانیاهو پس از ارتکاب جنایت نسل‌کشی، به دشمن امنیت و بشریت بدل شده است. باید جلوی نتانیاهو را گرفت؛ او نه تنها به منطقه، بلکه به تمام مردم جهان آسیب می‌رساند.