به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و در جریان آن، علاوه بر بررسی مسائل و موضوعات جاری کشور، وزرا و مسئولان دستگاههای اجرایی گزارشی از آخرین اقدامات، برنامهها و مسائل حوزههای تحت مدیریت خود ارائه کردند.
رئیسجمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات همه دستگاههای اجرایی، مدیران و کارکنان دولت، بهویژه در ایام هفته دولت، از اقدامات وزرا در انجام سفرهای استانی، برگزاری جلسات و گفتوگو با رسانهها و تشریح عملکرد و دستاوردهای دولت تقدیر کرد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط مستقیم و مؤثر مسئولان با مردم و گروههای مختلف اجتماعی اظهار داشت: گفتوگو با مردم و ارائه تصویری دقیق، شفاف و واقعبینانه از اقدامات و خدمات دولت، بهویژه در شرایط دشوار کشور، میتواند در تقویت امید و سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ 12 روزه، 40 روزه و دوره پس از آن، بر ضرورت تبیین خدمات و اقدامات انجامشده برای حفظ آرامش جامعه و خنثیسازی اهداف دشمنان تأکید کرد و گفت: با وجود فشارهای ناشی از تحریم، محاصره اقتصادی و مشکلات موجود، دستگاههای اجرایی باید با جدیت و تلاش مضاعف، روند خدمترسانی به مردم را دنبال کنند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه انرژی، صرفهجویی و مدیریت مصرف را همچنان یکی از جهتگیریهای اصلی دولت عنوان کرد و در عین حال از اقدامات انجامشده برای توسعه ظرفیت تولید برق و احداث نیروگاهها ابراز رضایت کرد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف بنزین و اصلاح الگوی مصرف سوخت، از تمامی دستگاههای دولتی خواست یک روز در هفته را به عنوان «روز بدون خودرو» برای کارکنان در دستور کار قرار دهند .
پزشکیان این اقدام را در راستای مدیریت مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کمک به ارتقای کیفیت محیط زیست دانست و افزود: اجرای چنین طرحهایی در بسیاری از کشورهای جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است و میتواند ضمن کاهش مصرف بنزین، به ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی و حفظ هوای پاک کمک کند.
رئیسجمهور تصریح کرد که اجرای «روز بدون خودرو» در مرحله نخست در دستگاههای دولتی دنبال خواهد شد و در کنار آن، موضوع توسعه دورکاری و کاهش سفرهای غیرضروری و بینشهری نیز باید مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان، صاحبنظران و گروههای مختلف اجتماعی درباره موضوع بنزین گفت: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و ساماندهی این حوزه همچنان ادامه دارد و مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد با همراهی و مشارکت مردم و اجرای مجموعه سیاستهای پیشبینیشده، کشور بتواند از این مرحله نیز با موفقیت عبور کند.
در ادامه جلسه، وزیر آموزش و پرورش گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی جدید و آمادگی برای ورود به ماه مهر ارائه کرد.
در این گزارش، ضمن تشریح تمهیدات پیشبینیشده برای آغاز سال تحصیلی، چالشها و مشکلات حوزه آموزش ناشی از تعطیلات و وقفههای ایجادشده در سالهای اخیر، از جمله پیامدهای دوره کرونا، شرایط آبوهوایی و همچنین جنگ، مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره برنامه اجرای سرشماری نفوس و مسکن که قرار است از بزودی آغاز شود، ارائه کرد.
در این گزارش، بر اهمیت سرشماری به عنوان یکی از منابع پایه و اساسی نظام آماری کشور و نقش آن در سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمگیریهای کلان تأکید شد. سرشماری نفوس و مسکن مطابق روال معمول، به صورت دورهای 10 ساله و با هدف بهروزرسانی اطلاعات جمعیتی، اجتماعی و مسکن کشور انجام میشود.
در پایان، موضوع تقویت و ارتقای طرح کالابرگ و راهکارهای حمایت از معیشت خانوارها مورد تأکید رئیسجمهور قرار گرفت و گزارشی از آخرین تصمیمات و اقدامات کارگروه تخصصی بنزین نیز به هیئت دولت ارائه شد.
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