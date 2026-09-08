تاکید بر پیوند آموزش با صنعت و اجرای طرح «همنوا» در نظر آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، :مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز در دیدار با فرماندار نظرآباد، بر ضرورت تحول در رویکرد مهارتآموزی و پیوند آن با نیازهای واقعی صنعت تأکید کرد و از برنامهریزی برای راهاندازی نمایشگاه دائمی محصولات هنرجویان خبر داد.
رضا باجولوند در این نشست، افزایش کارایی مراکز آموزشی را در گرو تبدیل وضعیت آنها به هیئتامنایی دانست و با اشاره به پتانسیل بالای هنرجویان البرزی در رشتههای صنایعدستی، پوشاک و چرم، خواستار اختصاص فضایی برای برپایی نمایشگاه دائمی کارآفن شد و تأکید کرد: عرضه مستقیم تولیدات کارآموزان، ضمن ایجاد انگیزه در جوانان، گامی مؤثر در جهت حمایت از اشتغال پایدار و تجاریسازی محصولات آموزشی است.
در ادامه، قدرتاله شمیرانی فرماندار نظرآباد با تأکید بر نقش بیبدیل آموزشهای مهارتی در کاهش نرخ بیکاری، بر ضرورت نیازسنجی دقیق بازار کار بر اساس ظرفیتهای شهرک صنعتی سپهر و طراحی دورههای آموزشی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: مسیر آموزش جوانان باید به سمت مهارتهایی هدایت شود که متناسب با نیاز واقعی صنعت و فناوریهای نوین باشد.
فرماندار نظرآباد همچنین آموزش رشتههای نوین بهویژه در حوزه هوش مصنوعی را از اولویتهای مهم شهرستان برشمرد و بر برنامهریزی مشترک فنی و حرفهای با آموزش و پرورش و دانشگاهها برای توسعه این آموزشها تأکید کرد. وی همچنین پیگیری جدی طرح «همنوا» با همکاری آموزش و پرورش را برای ارتقای مهارت دانشآموزان و آمادهسازی آنان برای آینده شغلی، ضروری دانست.
مدیرکل فنی و حرفهای البرز در پایان بر تداوم همکاری و هماهنگی میان ادارات، دانشگاهها و واحدهای صنعتی شهرستان در راستای همافزایی برای توسعه مهارتآموزی و ایجاد زمینههای اشتغال جوانان تأکید کرد و خاطرنشان کرد: آموزش بدون پیوند با صنعت، به اشتغال پایدار منجر نمیشود و باید خروجی آموزشها پاسخگوی نیاز بازار کار باشد.
نظر شما