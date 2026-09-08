به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گفت: به دنبال صدور هشدارهای جوی و بارش شدید باران، از ساعت ۲۳:۰۰ روز شانزدهم شهریور تا ساعت ۱۸:۰۰ هفدهم شهریورماه ۱۴۰۵، تیمهای عملیاتی هلال احمر از استانهای گیلان، مازندران و گلستان بلافاصله برای خدمترسانی به مناطق درگیر اعزام شدند.
محمودی با تشریح آمار خدمات ارائهشده افزود: بیشترین حجم عملیات امدادی در استان گیلان با ۴۴۸ بهرهمند به ثبت رسید. همچنین ۱۱۳ نفر در مازندران و ۷ نفر در استان گلستان تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند.
وی با تاکید بر لزوم فوریت در مدیریت بحران آبگرفتگیها تصریح کرد: امدادگران در مجموع ۵۴ مورد عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی و معابر را به انجام رساندند. همچنین در راستای ایمنی و اسکان هموطنان، ۱۶۴ نفر در استان گیلان اسکان داده شده و ۱۱۶ نفر نیز (۸۸ نفر در گیلان و ۲۸ نفر در مازندران) به مناطق امن منتقل شدند.
رئیس سازمان امداد و نجات به امدادرسانی در حوادث جادهای ناشی از شرایط جوی نیز اشاره کرد و گفت: تیمهای عملیاتی هلال احمر موفق شدند ۱۰۷ دستگاه خودروی گرفتار در مسیرهای ارتباطی را که حامل ۳۳۵ سرنشین بودند، رهاسازی کنند. علاوه بر این، توزیع اقلام امدادی در بین ۳۰ نفر از حادثهدیدگان نیز انجام شد.
بابک محمودی در پایان اظهار داشت: در این عملیاتها، ۳۴ تیم تخصصی شامل ۱۱۷ نیروی عملیاتی با بهرهگیری از ۲۸ دستگاه ناوگان شامل ۴ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه خودروی نجات و ۲۰ دستگاه خودروی کمکدار، تا رسیدن به وضعیت ایمن در کنار هموطنان حضور داشتند.
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