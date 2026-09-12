به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع فرماندهان بسیج تهران گفت: آمریکا بهدنبال این است که بین جریانهای داخل کشور اختلاف ایجاد کند و ما با حفظ انسجام نباید اجازه دهیم آنها در این کار موفق شوند.
طائب با تأکید بر لزوم تقویت و نمایش قدرت امنیتی کشور افزود: ملت مبعوثشده در جنگ اخیر، ایمان و عمل خود را نشان داد و با حضور در میدان، تابآوری داخلی را افزایش داد.
وی با تأکید بر توجه ویژه به حوزه فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: ما با حفظ انسجام و وحدت داخلی باید با موضوعاتی مثل حجاب و سایر موضوعات فرهنگی مواجه شویم و اجازه ندهیم این مسائل انسجام داخلی را به هم بزند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما نباید از روی سستی و ترس با دشمن مذاکره کنیم، ولی اگر دشمن درخواست تسلیم شدن یا مذاکره کرد، باید با قدرت و بهقصد گرفتن حق خود با او وارد گفتوگو شد.
طائب با تأکید بر اینکه "باید عرصه را برای حضور همه مردم با سلایق و رنگهای مختلف در بسیج فراهم کنیم."، گفت: مقابله با تهدید نرم از وظایف بسیج است و ما باید در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطالبهگر باشیم.
وی با اشاره به رزمایش بزرگ مردمی ۳۱۳ هزار نفری در تهران در ۲۷ شهریورماه جاری گفت: رزمایش میلیونی مردم جانفدا در کشور و تهران نشاندهنده ایستادگی و اقتدار مردم در برابر تهدیدات دشمن است و امنیت و تابآوری مردم را افزایش خواهد داد.
طائب گفت: اسرائیلیها منتظر فروپاشی خود در ۸۰ سالگی تأسیس این رژیم هستند و انشاءالله زودتر از زمانی که رهبر شهید انقلاب فرمودند، از بین خواهد رفت.
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