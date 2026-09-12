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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

تصویر ماهواره‌ای خسارت سنگین برجای مانده در عربستان

تصویر ماهواره‌ای خسارت سنگین برجای مانده در عربستان

تصاویر ماهواره ای منتشر شده حاکی از برجای ماندن خسارت های سنگین به ایستگاه پمپاژ عربستان در نزدیکی منطقه المصباح است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تصاویر ماهواره ای گرفته شده طی روز جمعه نشان دهنده حجم خسارت های سنگین بر جای مانده ناشی از آتش سوزی در یکی از ایستگاه های پمپاژ واقع در نزدیکی منطقه المصباح عربستان است.

وزارت انرژی عربستان روز جمعه از توقف انتقال نفت از طریق خط لوله موسوم به شرق به غرب بر اثر حملات پهپادی خبر داد. ریاض مدعی شد که این حملات از سمت عراق صورت گرفته است.

خط مذکور که با نام پترولاین نیز شناخته می شود تحت مالکیت شرکت نفت آرامکو عربستان به طول هزار و ۲۰۰ کیلومتر برای انتقال نفت از بقیق واقع در شرق عربستان به ینبع در ساحل دریای سرخ است و به عنوان راهکار داخلی برای انتقال نفت بدون استفاده از تنگه هرمز شناخته می شد.

تصویر ماهواره‌ای خسارت سنگین برجای مانده در عربستان

تصویر ماهواره‌ای خسارت سنگین برجای مانده در عربستان

کد مطلب 6944574

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