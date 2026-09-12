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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

فرماندار دشتی: والدین بی سواد دانش‌آموزان شناسایی و باسواد شوند

فرماندار دشتی: والدین بی سواد دانش‌آموزان شناسایی و باسواد شوند

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت شناسایی و باسواد کردن افراد بی‌سواد، به‌ویژه والدین دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در نشست شورای سوادآموزی شهرستان بر ضرورت شناسایی و باسواد کردن افراد بی‌سواد، به‌ویژه والدین دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شناسایی افراد بی‌سواد باید با همکاری و مشارکت جدی همه دستگاه‌های اجرایی دنبال شود اظهار کرد: لازم است این موضوع با جدیت پیگیری شود تا افراد محروم از سواد در شهرستان شناسایی و زمینه حضور آنان در کلاس‌های سوادآموزی فراهم شود.

فرماندار دشتی افزود: تعداد افراد بی‌سواد در شهرستان محدود است، اما همین تعداد نیز نباید مورد غفلت قرار گیرند و باید با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری دستگاه‌های مرتبط، اقدامات لازم برای باسواد شدن آنان انجام شود.

مقاتلی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به باسواد کردن والدین دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح سواد خانواده‌ها نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و افزایش کیفیت زندگی آنان دارد.

کد مطلب 6945082

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