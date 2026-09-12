به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهریار احمدی در سخنانی، اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان خرمآبادی مبنی بر اینکه با فردی آشنا شده و این فرد خود را بهعنوان کارمند یکی از دستگاههای دولتی معرفی کرده و مدعی شده است که میتواند با اعمالنفوذ، برای وی وام بگیرد، و از وی مبالغ هنگفتی کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه پیگیریها مشخص شد که این فرد با سوءاستفاده از اعتماد شاکی، مبلغ دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال را بهعنوان هزینههای مربوط به اعمالنفوذ، از وی دریافت و کلاهبرداری کرده است.
رئیس پلیس آگاهی لرستان با اشاره به اینکه با تلاشها و پیگیریهای صورتگرفته توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری، هویت متهم شناسایی شد، تصریح کرد: متهم پس از شناسایی، با هماهنگی قضائی دستگیر و در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد.
سرهنگ احمدی، تصریح کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند و فریب افرادی که وعده اعمالنفوذ در دستگاههای دولتی را میدهند را نخورند.
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