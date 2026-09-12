به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در اختتامیه دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب اظهار کرد: برگزاری این دوره از جشنواره، روایتگر بخشی از رنج و مقاومت ایران در ماه‌های گذشته است. این مراسم قرار بود اسفندماه سال گذشته برگزار شود، اما با گسترش سایه جنگ بر کشور، امکان برگزاری آن فراهم نشد.

او با اشاره به تردیدها درباره برگزاری مراسم در مقطع کنونی گفت: در نهایت دو دلیل مهم باعث شد این گردهمایی برگزار شود. نخست اینکه بخش خصوصی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با ایستادگی و تلاش، اجازه نداد حتی یک روز تأمین کالاهای اساسی کشور با اختلال مواجه شود.

نجفی‌عرب ادامه داد: این رفتار ملی و مسئولانه باید مورد تقدیر قرار می‌گرفت و چه جمعی شایسته‌تر از فعالان بخش خصوصی که امروز در کنار یکدیگر جمع شده‌اند تا از یک سال مقاومت، تلاش و مجاهدت اقتصادی این بخش قدردانی شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران دومین دلیل برگزاری این مراسم را نمایش توان تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگی دانست و گفت: در دوران جنگ و پساجنگ، بسیاری از بنگاه‌ها تلاش کردند تا از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند.

به گفته او، اگرچه تعدیل نیرو در برخی بنگاه‌ها اتفاق افتاد، اما گستردگی آن به اندازه‌ای نبود که اقتصاد ایران را تحت تأثیر جدی قرار دهد. حفظ کسب‌وکارهای خصوصی و تداوم فعالیت بنگاه‌ها در چنین شرایط دشواری، مقاومتی قابل تقدیر است.

نجفی‌عرب تأکید کرد: جشنواره امین‌الضرب صرفاً مراسمی برای تقدیر از چند کارآفرین نیست، بلکه فرصتی برای پاسداشت فعالیت‌ها، تلاش‌ها، ایستادگی‌ها و رنج‌هایی است که در ماه‌های گذشته بر بخش خصوصی تحمیل شده است؛ بخشی که با وجود همه این فشارها همچون سرو ایستاده و مقاوم باقی مانده است.

او با اشاره به نقش گروه‌های مختلف در عبور کشور از شرایط دشوار اظهار کرد: همه ما اینجا جمع شده‌ایم تا بگوییم ایران به مجاهدان میدان، مردان فکور دیپلماسی، مردم خستگی‌ناپذیر و تلاشگران اقتصاد، یعنی «کف کارخانه»، نیاز دارد.

رئیس اتاق تهران افزود: ایران زنده است؛ هرچند مصائب بسیار شده، زندگی دشوارتر و کار سخت‌تر شده است. با این حال، تاریخ نشان داده که این کشور حوادث و روزهای سخت بسیاری را پشت سر گذاشته و همچنان استوار باقی مانده است.

نجفی‌عرب با بیان اینکه ایران را می‌توان ساخت و باید زندگی آبرومند و شاد را به مردم این کشور هدیه کرد، گفت: راه‌حل، حفظ وحدت و انسجام ملی در کنار عمل به توصیه‌های کارشناسی و خردمندانه است.

او درباره آثار جنگ و تشدید فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران در تنگنای پیچیده‌ای قرار گرفته است. تحریم‌ها سخت‌تر شده و در کنار آن، مشکلات داخلی گذشته نیز همچنان پابرجاست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: درآمدهای دولت به‌شدت کاهش یافته است؛ این در حالی است که اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز داشت. اکنون شرایط دشوارتر شده و تعداد قابل توجهی از صنایع نیز در جریان حملات دشمن با آسیب‌های فیزیکی و خسارت‌های مالی مواجه شده‌اند.

نجفی‌عرب با اشاره به وضعیت متناقض تولید و فروش در برخی بنگاه‌ها گفت: از یک سو امکان تولید وجود دارد و موجودی کالا در انبارها افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم و رشد شدید قیمت‌ها باعث شده فروش بسیاری از کالاها به‌شدت کاهش پیدا کند.

او با تأکید بر اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست، اظهار کرد: کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی هنوز به نتیجه نرسیده است. در نهایت، سرعت رشد اقتصاد ایران کاهش یافته و حتی منفی شده است.

رئیس اتاق تهران گفت: شرایط کنونی کشور فراتر از اظهارنظرهای معمول درباره اقتصاد است. ایران در شرایط جنگی قرار دارد و دست‌کم با توجه به موقعیت حساس کنونی می‌توان برخی اصلاحات مقدور و ممکن را اجرایی کرد یا حداقل شرایط عمومی اقتصاد ملی را با اقتضائات دوران جنگ هماهنگ کرد.

نجفی‌عرب تصریح کرد: نمی‌توان اقتصاد کشور را در دوران جنگ با همان قوانین و مقررات دوران صلح و به همان شیوه اداره کرد. شرایط جدید، تصمیم‌های متناسب با خود را می‌طلبد.

او افزود: کمترین انتظار فعالان اقتصادی از سیاستمداران، درک موقعیت کنونی و اتخاذ رفتارهای منطقی و به دور از تندروی و سیاست‌زدگی است. عمل به علم اقتصاد تنها راه نجات است و حرکت در مسیر باورهای غلط و غیرکارشناسی، اقتصاد را به بیراهه خواهد برد.

نجفی‌عرب با تأکید بر مسئولیت فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اظهار کرد: وظیفه تک‌تک فعالان اقتصادی، آگاه‌سازی جامعه و مدیران کشور است. خوشبختانه دولت به فعالان اقتصادی باور دارد و از این رو، بیان خطرات و نارسایی‌ها در کنار توجه به منافع و مصالح کشور می‌تواند چراغ راه برنامه‌ریزی اقتصادی دولت باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به تجربه بازسازی اقتصاد ژاپن پس از جنگ اشاره کرد و گفت: در خاطرات مؤسس شرکت پاناسونیک آمده است که سه روز پس از حمله هسته‌ای به ژاپن، مدیران شرکت را گرد هم آورد و به آنها گفت ژاپن به شما نیاز دارد و اکنون زمان بازسازی کشور است و باید چند برابر گذشته کار کرد.