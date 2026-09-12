به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری شنبه شب در نشست شورای معادن استان قزوین با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه نسبت به جایگاه معادن در اقتصاد ملی اظهار کرد: دولت چهاردهم با رویکرد حمایت از بخش خصوصی، به دنبال تبدیل معادن به یکی از موتورهای اصلی تولید ثروت و رشد اقتصادی است.

وی افزود: استان قزوین به دلیل تنوع کانی‌ها و ذخایر معدنی، ظرفیت بالایی برای نقش‌آفرینی در این عرصه دارد و باید از این ظرفیت با استفاده از روش‌های نوین بهره‌برداری کرد.

استاندار قزوین تصریح کرد: احیای معادن کوچک‌مقیاس، به‌روزرسانی طرح‌های معدنی و پیاده‌سازی سیستم‌های نظارتی هوشمند از جمله طرح‌های کلیدی برای ایجاد تحول در بخش معدن و افزایش بهره‌وری است.

نوذری با تأکید بر ضرورت توسعه معادن همگام با استانداردهای نوین فنی و زیست‌محیطی گفت: دولت در کنار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد بود، مشروط بر اینکه فعالیت‌های معدنی در چارچوب قانون و برنامه هفتم توسعه و در مسیر توسعه پایدار، حفظ محیط‌زیست و پاسخگویی به مطالبات مردم و جوامع محلی انجام شود.

مدیریت تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی

استاندار قزوین در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت مدیریت دقیق تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: با هدف شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی، تا پایان سال امکان برداشت و تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های استان از معادن سنگ لاشه فراهم است، اما این برداشت‌ها باید با نظارت مستقیم حوزه عمرانی و فنی انجام شود.

وی با اشاره به نقش معادن در توسعه اقتصادی استان افزود: اولویت تأمین مصالح باید با پروژه‌های ملی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد و این موضوع در چارچوب برنامه زمان‌بندی دقیق و متناسب با نیاز هر منطقه مدیریت شود.

نوذری تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید ضمن برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای عمرانی، ملاحظات زیست‌محیطی و فنی را تا پایان سال به صورت شفاف تعریف و اجرایی کنند تا در کنار پیشبرد اهداف توسعه‌ای، کمترین آسیب به محیط‌زیست وارد شود.

وی همچنین به گلایه‌های مردمی درباره تخریب جاده‌های روستایی بر اثر تردد ماشین‌آلات سنگین معادن اشاره کرد و گفت: حمایت از فعالیت‌های معدنی نباید به قیمت تضییع حقوق مردم تمام شود.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: معادن موظف‌اند در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده و نسبت به حفظ و بهسازی زیرساخت‌هایی که ماشین‌آلات آنها از آن استفاده می‌کنند، تعهد لازم را ایفا کنند تا میان منافع بخش خصوصی و رفاه عمومی تعادل برقرار شود.

