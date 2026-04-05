به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران؛ فرجالله معماری، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران؛ ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت؛ محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، اعضای کمیسیون، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و مشارکت آنلاین روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در محل اتاق ایران برگزار شد.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: نگاه غالب بخش خصوصی، خروج دولت از اقتصاد بوده و همچنان این تفکر را پیگیری میکنیم. این تفکر بهصورت ویژه در دولت چهاردهم مدنظر بود و نوید حرکت به سمت تحقق این نگاه را میداد؛ چراکه سیستم به این نتیجه رسیده بود که تداوم کار با دخالت پررنگ دولت در اقتصاد امکانپذیر نیست؛ اما در شرایط کنونی باید تمهیداتی برای شرایط جنگ بیندیشیم و بعد از اتمام جنگ، برای تداوم خروج دولت از اقتصاد برنامهریزی کنیم.
باقری ادامه داد: اول باید درک درستی از شرایط موجود داشته باشیم. پیشنهاد من این است که برای شرایط موجود و شرایط پساجنگ بهصورت جداگانه بررسی و برنامهریزی کنیم و با استخراج اولویتهای اساسی در هر دو بخش، برای هر دو وضعیت آماده باشیم.
او تاکید کرد: تمام ظرفیتهای اتاق اعم از مرکز پژوهشها، کمیسیونها و ... جهت ارزیابی و ارائه راهکار برای شرایط جنگ و پساجنگ استفاده شود.
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه دفاع ایران به غرور ملی تبدیل شده است، ابراز امیدواری کرد: با تداوم پایمردیها شاهد پیروزی ایران عزیز باشیم و پس از آن دوشادوش یکدیگر برای بازسازی خسارتهای جنگ و ویرانیها تلاش کنیم.
او تأکید کرد: ما فعالان بخش خصوصی، سیاسی نیستیم اما در حوزه اقتصاد مسئولیم و باید همپای مدافعان نظامی، پای کار بازسازی ویرانیها و تأمین نیازهای کشور باشیم.
معماری در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: تصویر کلی ما این است که بخش عمده درآمدهای بودجه، صرف امور جاری دولت خواهد شد و با توجه به حمله سنگین به زیرساختهای صنعت فولاد و پتروشیمی، باید برای اقتصاد پس از جنگ نقشه راهی تدوین کنیم چراکه بخش خصوصی باید میداندار این عرصه باشد و چاره دیگری نیست.
معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: بعد از اتمام جنگ، اقتصاد نیازمند بازآفرینی است و بخش خصوصی باید پایکار باشد. گزارشهای مختلفی تهیه شده و با شناختی که از وضعیت در دسترس است، انتظار داریم دولت جایگاه بخش خصوصی را بپذیرد تا در دوره بازسازی نقش پررنگتری داشته باشد.
معماری گفت: ما نقشی برای خود تعریف کردیم و به شرایط جنگ هم آگاهیم. میدانیم که قبل از جنگ مشکلات و ناترازی زیاد داشتیم و با جنگ اوضاع پیچیدهتر شده است؛ اما برای بازسازی تلاش خواهیم کرد.
او ادامه داد: انتظار داریم ستاد بازسازی در اسرع وقت با حضور دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخصوص بخش خصوصی ایجاد شود.
در ادامه نشست، گزارشی از مهمترین رخدادهای اقتصادی کشور در روزهای اخیر توسط انجمن ملی پلیمر ایران ارائه شد.
در بخش دیگر نشست، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ گفت: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، مسئولیت اقتصاد بخش خصوصی را بر عهده دارد، همه تشکلها و اتاقها باید یکصدا باشند و صدای واحدی از آنها در مورد اقتصاد شنیده شود.
نجفی عرب با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل در جنگ تحمیلی، سه گزینه را دنبال میکردند، افزود: آنها تغییر رژیم، تجزیه ایران و تبدیل آن به زمین سوخته را در دستور کار داشتند و هیچکدام از این سناریوها را هیچیک از ایرانیان غیرتمند نمیپذیرند.
رئیس اتاق تهران با بیان چالشهای کسبوکارها در شرایط کنونی، گفت: در مرحله قبل از جنگ ۱۲ روزه، حکمرانی اقتصاد مورد پسند نبود، در ادامه دو جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و مشکلات بسیار بزرگتری به محیط کسبوکار تحمیل شده که فعالیتهای اقتصادی را به چالش روبرو کرده است؛ ازاینرو باید برای شرایط پس از جنگ برنامهریزی کنیم.
او با اشاره به اینکه تخریب صنایع فولاد پیامدهای بسیار بدی برای حوزههای متعدد به همراه دارد، تأکید کرد: کسانی که در میدان نظامی هستند نباید به این موضوعات فکر کنند و تمرکزشان باید بر آفند و پدافند باشد؛ اما ما باید این شرایط را روشن و بیسروصدا پیگیری کند و دنبال ساماندهی آن باشد.
نجفی عرب تصریح کرد: ما باید تأثیر شرایط جنگ و تداوم آن بر اقتصاد کشور را احصا کنیم و دنبال راهکارهای جبران آن باشیم.
او اظهار کرد: در اتاق تهران از اواخر اسفند ماه ۱۴۰۴ چند طرح برای ایجاد صندوق اتکایی بیمه جنگ برای بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین کمک به آسیبدیدگان مدنظر داریم که پس از نهایی شدن به اطلاع اتاق ایران و تشکلها خواهد رسید.
