طهمورث لاهوتی اشکوری، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان عملیاتی شدن تسهیلات در نظر گرفتهشده برای واحدهای آسیبدیده از جنگ در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: منابع مورد نیاز برای این منظور از محل منابع داخلی سازمان و همچنین منابع کمکهای فنی و اعتباری اختصاصیافته از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین و به صورت تلفیقی در اختیار بانک عامل صنعت قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اقدام اصلی که در این زمینه دنبال میکردیم، دریافت مجوز از سران قوا برای داشتن گردش مالی منابع سازمان در یکی از بانکها بود تا بتوانیم از محل رسوب این منابع، تسهیلات مورد نیاز واحدهای آسیبدیده را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: پیگیری این موضوع مدت زیادی است که در دستور کار قرار دارد و گزارشهای کارشناسی و توجیهی مربوط به آن در بخشهای مختلف تهیه شده است. همچنین تأییدات لازم از خزانهداری کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه دریافت شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در حال حاضر، این موضوع در مرحله تعیین سقف مورد انتظار برای طرح در جلسه سران قوا قرار دارد و در صورت تصویب، میتواند زمینه را برای اعطای تسهیلات به واحدهای آسیبدیده صنایع کوچک و متوسط فراهم کند.
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