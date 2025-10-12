به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، روز یکشنبه در آئین اعطای جایزه امینالضرب اظهار کرد: کوچکسازی دولت میتواند به بهبود و پویایی فضای اقتصادی کشور کمک کند و با تسهیل و تنظیم قوانین، بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار شده و اقتصاد چابکتر شود.
وی با اشاره به درآمدهای دولت در بودجه افزود: مالیات بخشی از درآمدهای دولت است و طی سالهای اخیر، تمرکز بر درآمدهای غیرنفتی و افزایش سهم مالیات بوده است. اگرچه مالیاتستانی باید عادلانه و شامل همه بخشها باشد، اما وجود معافیتهای متعدد باعث کاهش رقابت اقتصادی شده است.
نجفی عرب همچنین تأکید کرد: عدالت در مالیاتستانی باید به سمت سرمایهگذاری و حفظ منابع طبیعی و نفتی برای نسلهای آینده سوق پیدا کند.
رئیس اتاق تهران در پایان با تقدیر از برندگان جشنواره امینالضرب گفت: این جشنواره هر ساله با هدف تقدیر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار میشود و اصحاب رسانه میتوانند از این فرصت برای طرح موضوعات و مشکلات بخش خصوصی استفاده کنند.
