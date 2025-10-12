  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

معافیت‌های مالیاتی متعدد، رقابت اقتصادی را کاهش داده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگرچه مالیات‌ستانی باید عادلانه و شامل همه بخش‌ها باشد، اما وجود معافیت‌های متعدد باعث کاهش رقابت اقتصادی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، روز یکشنبه در آئین اعطای جایزه امین‌الضرب اظهار کرد: کوچک‌سازی دولت می‌تواند به بهبود و پویایی فضای اقتصادی کشور کمک کند و با تسهیل و تنظیم قوانین، بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار شده و اقتصاد چابک‌تر شود.

وی با اشاره به درآمدهای دولت در بودجه افزود: مالیات بخشی از درآمدهای دولت است و طی سال‌های اخیر، تمرکز بر درآمدهای غیرنفتی و افزایش سهم مالیات بوده است. اگرچه مالیات‌ستانی باید عادلانه و شامل همه بخش‌ها باشد، اما وجود معافیت‌های متعدد باعث کاهش رقابت اقتصادی شده است.

نجفی عرب همچنین تأکید کرد: عدالت در مالیات‌ستانی باید به سمت سرمایه‌گذاری و حفظ منابع طبیعی و نفتی برای نسل‌های آینده سوق پیدا کند.

رئیس اتاق تهران در پایان با تقدیر از برندگان جشنواره امین‌الضرب گفت: این جشنواره هر ساله با هدف تقدیر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار می‌شود و اصحاب رسانه می‌توانند از این فرصت برای طرح موضوعات و مشکلات بخش خصوصی استفاده کنند.

کد خبر 6619883
سمیه رسولی

