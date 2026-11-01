روند تأمین و توزیع کالا حتی برای یک روز مختل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب امروز در نهمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب با اشاره به شرایط دشوار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: در جریان دو جنگ اخیر، صنایع بزرگ، کوچک و متوسط خسارت‌های قابل‌توجهی متحمل شدند و حتی برخی کارخانه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی مستقیماً هدف حملات قرار گرفتند و تخریب شدند؛ خسارت‌هایی که جبران آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: شرایط جنگی، دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای صادراتی و وارداتی را دشوار کرده و تأمین سرمایه در گردش نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. در چنین فضایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، مشکلات داخلی کسب‌وکارها تشدید شده و تورم فزاینده، هزینه نگهداری موجودی انبارها را افزایش داده است.

ضرورت تبدیل مشکلات بخش خصوصی به مطالبه عمومی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل اقتصادی کشور گفت: رسانه‌ها باید مشکلات بنگاه‌ها را به‌صورت دقیق و کارشناسی منعکس کنند تا زمینه برای ارزیابی و رفع آنها فراهم شود. بخش خصوصی به‌تنهایی و بدون همراهی دولت و مردم نمی‌تواند از شرایط کنونی عبور کند.

نجفی‌عرب با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در جریان جنگ‌های اخیر تصریح کرد: به تأیید رئیس‌جمهور، بخش خصوصی بیشترین کمک را به دولت ارائه کرد و اجازه نداد روند تأمین و توزیع کالا حتی برای یک روز مختل شود. فعالان اقتصادی با همدلی و فداکاری در کنار کشور ایستادند، اما با وجود این اقدامات، همچنان در برخی موارد تصویر نادرستی از آنان در جامعه ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این نگاه که فعالان اقتصادی افرادی زالوصفت هستند یا صرفاً منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند، ریشه در جریان‌های فکری گذشته دارد. رسانه‌ها می‌توانند با معرفی زندگی و عملکرد کارآفرینان و بازتاب منصفانه تلاش‌های آنان، در اصلاح این نگرش نقش مؤثری ایفا کنند.

نجفی‌عرب افزود: احیای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران به حمایت و پیگیری بیشتری نیاز دارد. تجربه نشان داده است تا زمانی که یک موضوع به مطالبه عمومی تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار اصلاحات جدی داشت. رسانه‌ها باید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را از سطح گلایه‌های پراکنده فراتر ببرند و به مطالبه‌ای عمومی برای اصلاح سیاست‌ها تبدیل کنند.

نقش رسانه‌ها در تبیین پیامدهای جنگ و حفظ شفافیت اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش رسانه‌ها در عرصه بین‌المللی گفت: رسانه‌های قدرتمند می‌توانند پیامدهای ادامه درگیری‌های منطقه‌ای را برای افکار عمومی جهان تبیین کنند و نشان دهند که تداوم جنگ به زیان کشورهای مختلف است. مردم جهان باید بدانند که هزینه سیاست‌های زورگویانه آمریکا را در زندگی روزمره خود نیز متحمل می‌شوند. در این میان، رسانه‌ها و نیروهای اجتماعی نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به افکار عمومی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ شفافیت اقتصادی در شرایط جنگی بیان کرد: اگرچه ممکن است برخی تصمیم‌ها و اقدامات در شرایط جنگی نیازمند محرمانگی باشند، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای کاهش شفافیت در اقتصاد ایران شود. رسانه‌ها باید تحولات را به‌دقت رصد کنند و اجازه ندهند شفافیت اقتصادی تحت تأثیر شرایط خاص کشور قرار گیرد.

نجفی‌عرب همچنین با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ها در انتشار اخبار معتبر اظهار کرد: در شرایط جنگی، انتشار هر خبر یا اظهارنظر بدون توجه به اعتبار آن می‌تواند موجب نگرانی مردم شود. هر نقل‌قولی لزوماً معتبر و مبتنی بر آگاهی نیست و برخی افراد نیز ممکن است با بهره‌گیری از فضای شهرت‌سازی به دنبال کسب اعتبار باشند. ازاین‌رو، رسانه‌ها باید میان افراد متخصص، دلسوز و معتبر و افراد فاقد صلاحیت کارشناسی تمایز قائل شوند و در انتخاب افرادی که به آنها تریبون می‌دهند، دقت بیشتری داشته باشند.

معرفی کارآفرینان و مطالبه‌گری مستمر از مسئولان

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ تولید و کارآفرینی گفت: رسانه‌ها می‌توانند با بازنگری در نحوه روایت مسائل اقتصادی، زمینه تقویت فرهنگ تولید و کارآفرینی را فراهم کنند. معرفی نوآوری‌های صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، بنگاه‌های صادرات‌محور و تجربه‌های موفق کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط، به جامعه نشان می‌دهد که ایجاد ارزش اقتصادی فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است و شکل‌گیری یک صنعت، حاصل تلاش چندین نسل است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: مسئولیت رسانه‌ها نباید صرفاً به انتشار اخبار مربوط به مشکلات اقتصادی محدود شود، بلکه پیگیری مستمر مطالبات و ارزیابی عملکرد مسئولان نیز باید در دستور کار قرار گیرد. باید مشخص شود وعده‌های مطرح‌شده تا چه اندازه عملیاتی شده‌اند و آیا اصلاحات اعلام‌شده توانسته‌اند به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شوند یا خیر.

نجفی‌عرب افزود: انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت مشکلات اقتصادی، میزان پیشرفت اصلاحات و موانع باقی‌مانده، می‌تواند نقش رسانه‌ها را از انتقال صرف اخبار فراتر ببرد و آنها را به یکی از ابزارهای مؤثر پاسخ‌گویی و اصلاح سیاست‌ها تبدیل کند.

وی با اشاره به مشکلات رسانه‌ها در دوره جنگ اظهار کرد: رسانه‌ها نیز در این دوره با آسیب‌های جدی مواجه شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش مخاطبان در پی محدودیت‌های اینترنتی، اقتصاد رسانه‌ها را تحت فشار قرار داد و در برخی موارد به تعدیل نیرو انجامید.

نجفی‌عرب ادامه داد: در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی باید با استفاده از روش‌های مختلف به حمایت از رسانه‌ها کمک کنند و در حفظ پایداری اقتصادی آنها نقش داشته باشند. رسانه‌ها صرفاً ناظر بر تحولات اقتصادی نیستند، بلکه می‌توانند از بازیگران مؤثر در شکل‌گیری اقتصادی رقابتی، شفاف و مولد باشند.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی و توان کارشناسی فعالان رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: رسانه‌های کشور باید ظرفیت کارشناسی خود را تقویت کنند و در سطح رسانه‌های بین‌المللی حرکت کنند. در این مسیر، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارند با اصحاب رسانه همکاری کنند.

اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی؛ مانعی در مسیر تولید

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با انتقاد از مداخلات دولت در فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که طی ۴۸ سال گذشته با آن مواجه بوده‌ایم، دخالت دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد است؛ رویکردی که همچنان ادامه دارد. اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری به بخش‌های صنعت، خدمات و سایر کسب‌وکارها آسیب جدی وارد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت پرداخت جدی‌تر رسانه‌ها به این موضوع گفت: از رسانه‌ها می‌خواهم آثار مداخلات دولت در اقتصاد و پیامدهای سیاست‌های دستوری را به‌طور جدی بررسی و منعکس کنند. همچنین لازم است تلاش‌های رسانه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، مورد توجه قرار گیرد تا نظام حکمرانی کشور به ضرورت تغییر رویکردهای محدودکننده در اقتصاد پی ببرد.

نجفی‌عرب با اشاره به برنامه‌های اتاق بازرگانی تهران برای تشویق رسانه‌های فعال در این حوزه افزود: تلاش می‌کنیم از رسانه‌هایی که در تبیین آثار مخرب مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری عملکرد مؤثری دارند، تقدیر کنیم و جایزه‌ای مناسب برای آنها در نظر بگیریم.

وی همچنین با اشاره به افزایش مقررات و بخشنامه‌های اقتصادی در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: در جریان بررسی‌های انجام‌شده در شهریورماه، با آمار قابل‌توجه و در عین حال نگران‌کننده‌ای درباره تعداد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادرشده از سوی دستگاه‌های اجرایی مواجه شدیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نکته قابل‌تأمل این است که هرچه شرایط کشور دشوارتر می‌شود، حجم بخشنامه‌ها و میزان مداخلات دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. تنها در شهریورماه، دستگاه‌های مختلف اجرایی تعداد قابل‌توجهی بخشنامه در حوزه‌های گوناگون اقتصادی صادر کردند.

نجفی‌عرب در پایان تأکید کرد: رسانه‌ها باید موضوع اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای مداخلات دستگاه‌های اجرایی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با جدیت دنبال کنند؛ زیرا تداوم این رویکرد در سال‌های گذشته خسارت‌های قابل‌توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده است.