دستگیری متخلف شکار غیرمجاز در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عربی اظهار کرد: این مأموریت با همکاری اداره حفاظت محیط زیست، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و یگان ویژه انتظامی شهرستان میناب انجام شد.

وی افزود: در این مأموریت از متخلف لاشه یک رأس میش وحشی یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب، تصریح کرد: بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان برای هر رأس میش وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

عربی در پایان از همکاری مجدانه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و یگان ویژه انتظامی شهرستان میناب قدردانی کرد.