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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۳

دستگیری متخلف شکار غیرمجاز در میناب

دستگیری متخلف شکار غیرمجاز در میناب

میناب - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب از دستگیری یک نفر متخلف شکار و صید در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عربی اظهار کرد: این مأموریت با همکاری اداره حفاظت محیط زیست، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و یگان ویژه انتظامی شهرستان میناب انجام شد.

وی افزود: در این مأموریت از متخلف لاشه یک رأس میش وحشی یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب، تصریح کرد: بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان برای هر رأس میش وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

عربی در پایان از همکاری مجدانه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و یگان ویژه انتظامی شهرستان میناب قدردانی کرد.

کد مطلب 6945414

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