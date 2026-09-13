تشریح سیاست های جدید تامین اجتماعی در حوزه کارفرمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، در ادامه دیدار با تشکلهای کارگری، کارفرمایی و نهادهای تخصصی، به اتاق بازرگانی ایران رفت و در جمع فعالان اقتصادی، گفت: به رسمیت شناختن چالش نقدینگی کارفرمایان و حل مسئله مشترک را در تأمیناجتماعی اولویت دادهایم.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در این شرایط، تأمین منابع مالی را از راهکارهای مختلفی پیگیری میکند.
محمدی ادامه داد: در شرایط کنونی فشار بیشتر بر جامعه کارفرمایی، رویکرد مدنظر تأمیناجتماعی نیست و برنامه فاصله از این موضوع را مدنظر داریم. همچنین بهبود وضعیت بنگاهداری نیز در اولویت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.
وی درباره روش تعامل میان سازمان تامین اجتماعی و فعالان اقتصادی هم، گفت: تشکیل کارگروههای دائمی و کمیسیونهای مشترک میان سازمان و اتاق ایران برای حل مسائل مربوطه را دنبال خواهیم کرد.
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی با تبیین اهداف اجرای طرح «همگام»، اظهار داشت: اوراق گام، دولتی نیست؛ این اوراق پول نشانداری است که بین زنجیره تولید، توزیع میشود. هدف این است که با اوراق گام، نظام مطالبات حوزه درمان را پایدار شود.
وی افزود: استفاده از اوراق گام، تسویه هوشمند مطالبات سازمان تأمیناجتماعی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر مدیریت نقدینگی کارفرمایان، استمرار فعالیت بنگاهها، بهرهگیری از یک ابزار با پشتوانه بانکی و جلوگیری از وقفه در چرخه تولید، بخشی از مزایای طرح ملی همگام محسوب میشوند.
به گفته محمدی، اوراق گام در بازار بدهی به عنوان یکپول نشاندار علاوه بر مزایای اشاره شده، منافع همزمان تأمیناجتماعی، کارفرما و مجموعه فعالان حوزه کار و تولید را تأمین خواهد کرد.
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی گفت: در چارچوب طرح همگام، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات تأمیناجتماعی از کارفرمایان، به سرمایه مولد تبدیل میشود.
محمدی خطاب به فعالان اقتصادی اتاق ایران، افزود: باید به نقطهای برسیم که جامعه ایرانی از تعامل سازمان تأمیناجتماعی و اتاق ایران بهرهمند شوند. اکنون باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و در کنار آن پایداری تأمیناجتماعی را مدنظر داشته باشیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: با مدل مبتنی بر فناوری باید مشارکت بخشی از کارفرمایان را که در حوزه بیمهپردازی همکاری ندارند، پای کار آوریم و راهکار بازرسی هوشمند در این راستا تنظیم شده است. در این چارچوب، اعتماد را باید مبنایی برای حمایت از بنگاههای تولیدی قرار داریم.
وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی برای بررسی الگوهای بیمهپردازی مدنظر قرار دارد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید از فضای بنگاهداری به اهرمیسازی داراییها و کالاها حرکت کنیم؛ در این چارچوب فاصله گرفتن از بنگاهداری را در اولویت داریم.
محمدی تصریح کرد: دولت و تأمین اجتماعی توان ادامه فعالیت موتور بزرگ تولید دیون را ندارند و برای حل این مسئله، سازوکارهایی نظیر اصلاحات سنجهای در حال پیگیری است.
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