مدیرعامل شرکت شن و ماسه ۲۸ میلیارد ریال محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: شعبه ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده گرانفروشی شن و ماسه رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی محرز شناخته شد و شعبه رسیدگی‌کننده، علاوه بر ممهور کردن شرکت به مهر تخلف اول، مدیرعامل شرکت را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان بیان کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در جریان بازرسی از محل بهره‌برداری شن و ماسه، تخلف گرانفروشی را احراز و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.