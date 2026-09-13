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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۴

مدیرعامل شرکت شن و ماسه ۲۸ میلیارد ریال محکوم شد

مدیرعامل شرکت شن و ماسه ۲۸ میلیارد ریال محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت مدیرعامل یک شرکت شن و ماسه به پرداخت بیش از ۲۸ میلیارد ریال جزای نقدی به دلیل گرانفروشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: شعبه ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده گرانفروشی شن و ماسه رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی محرز شناخته شد و شعبه رسیدگی‌کننده، علاوه بر ممهور کردن شرکت به مهر تخلف اول، مدیرعامل شرکت را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان بیان کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در جریان بازرسی از محل بهره‌برداری شن و ماسه، تخلف گرانفروشی را احراز و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6945448

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