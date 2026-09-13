محکومیت ۹ میلیارد ریالی مؤسس یک داروخانه در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی گفت: پرونده فروش انواع داروی ایرانی خارج از ضوابط تعیینی به ارزش چهار میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.



وی اضافه کرد: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ثبت به موقع و آنی ورود و خروج داروها در سامانه تیتک، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.



صالحی گفت: شعبه رسیدگی کننده همچنین چهار میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال به عنوان بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت هشت میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.



وی افزود: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، در بازرسی از یک داروخانه این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.