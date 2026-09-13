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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۰

محکومیت ۹ میلیارد ریالی مؤسس یک داروخانه در البرز

محکومیت ۹ میلیارد ریالی مؤسس یک داروخانه در البرز

کرج- مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از محکومیت ۹ میلیارد ریالی مؤسس یک داروخانه به دلیل تخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی گفت: پرونده فروش انواع داروی ایرانی خارج از ضوابط تعیینی به ارزش چهار میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ثبت به موقع و آنی ورود و خروج داروها در سامانه تیتک، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

صالحی گفت: شعبه رسیدگی کننده همچنین چهار میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال به عنوان بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت هشت میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی افزود: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، در بازرسی از یک داروخانه این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6945466

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