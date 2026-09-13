افتتاح نمایشگاه تخصصی نقاشی «خاطرات مدادرنگی» در بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تخصصی نقاشی و طراحی با عنوان «خاطرات مدادرنگی» صبح یکشنبه با هدف معرفی توانمندی‌های هنرجویان و نمایش آثار هنرهای تجسمی در مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان بهار آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه تخصصی تا ۲۵ شهریورماه سال جاری با حضور جمعی از مسئولان محلی، اساتید، هنرجویان و علاقه‌مندان به هنر در سالن نمایشگاه‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار دایر است و مجموعه‌ای از آثار نقاشی در سبک رئالیسم را در معرض دید عموم قرار داده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار در آیین افتتاح این نمایشگاه بسترسازی برای شکوفایی استعدادها و حمایت مستمر از جامعه هنری را از اولویت‌های این مجموعه دانست و گفت: این اداره تمام ظرفیت‌های خود را برای تسهیل فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ایجاد پویایی میان هنرمندان شهرستان به کار می‌گیرد.

محمدمهدی کلهری با اشاره به نقش موثر رویدادهای تجسمی در ارتقای نشاط اجتماعی بر تداوم برپایی نمایشگاه‌های تخصصی در شهرستان تاکید کرد.

مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی و هنری «خاطرات مدادرنگی» در ادامه با اشاره به ظرفیت‌ها و استعدادهای برجسته هنرجویان منطقه، اظهار کرد: توسعه فضاهای استاندارد نمایشگاهی پیش‌شرط ارائه مطلوب‌تر و گسترده‌تر آثار تجسمی است و انتظار می‌رود مسئولان نگاه ویژه‌ای به ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان داشته باشند.

سعید جلیلی افزود: تقویت امکانات و زیرساخت‌ها انگیزه نسل جوان را برای ورود حرفه‌ای به عرصه‌های فرهنگی و هنری دوچندان می‌کند.