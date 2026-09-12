به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در آیین اختتامیه دورههای اوقات فراغت کتابخانههای عمومی این شهرستان، غنیسازی هدفمند اوقات فراغت کودکان و نوجوانان را یکی از اولویتهای فرهنگی دانست و اظهار کرد: کتابخانههای عمومی با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی خود میتوانند نقش مؤثری در رشد فکری و پرورشی نسل جدید داشته باشند.
وی با اشاره به تنوع برنامههای برگزارشده توضیح داد: این دورهها با هدف کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در گروههای سنی مختلف و برای دختران و پسران برگزار شد.
فرماندار گرمسار یادآور شد: روخوانی، روانخوانی و حفظ قرآن کریم، قصهگویی، طراحی و نقاشی و سیاهقلم از جمله رشتهها و کارگاههای برگزارشده در این دورهها بود.
همتی توجه همزمان به مهارتآموزی و ترویج فرهنگ مطالعه را از ویژگیهای این برنامهها عنوان کرد و ادامه داد: در تمامی بخشها، «کتاب و کتابخوانی» بهعنوان پیوست فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و دورهمیهای منظم با محوریت کتاب برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح در چهار پایگاه شامل سه کتابخانه عمومی در شهر گرمسار و یک کتابخانه عمومی در ایوانکی اجرا شد و بیش از ۳۰۰ نفر در دورهها و کارگاههای آموزشی آن شرکت کردند.
فرماندار گرمسار با تأکید بر استمرار برنامههای فرهنگی و آموزشی در کتابخانههای عمومی افزود: پیوند فعالیتهای مهارتی، فرهنگی و قرآنی با کتاب و کتابخوانی میتواند به تقویت استعدادهای کودکان و نوجوانان و نهادینهشدن فرهنگ مطالعه در نسل آینده کمک کند.
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