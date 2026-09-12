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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

مشارکت ۳۰۰ کودک و نوجوان گرمساری در کلاس‌های اوقات فراغت کتابخانه‌ها

مشارکت ۳۰۰ کودک و نوجوان گرمساری در کلاس‌های اوقات فراغت کتابخانه‌ها

گرمسار- فرماندار گرمسار از مشارکت بالغ بر ۳۰۰ کودک و نوجوان در دوره‌های اوقات فراغت این شهرستان خبر داد و گفت: این افراد در چهار پایگاه کتابخانه‌های عمومی حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در آیین اختتامیه دوره‌های اوقات فراغت کتابخانه‌های عمومی این شهرستان، غنی‌سازی هدفمند اوقات فراغت کودکان و نوجوانان را یکی از اولویت‌های فرهنگی دانست و اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی خود می‌توانند نقش مؤثری در رشد فکری و پرورشی نسل جدید داشته باشند.

وی با اشاره به تنوع برنامه‌های برگزارشده توضیح داد: این دوره‌ها با هدف کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در گروه‌های سنی مختلف و برای دختران و پسران برگزار شد.

فرماندار گرمسار یادآور شد: روخوانی، روان‌خوانی و حفظ قرآن کریم، قصه‌گویی، طراحی و نقاشی و سیاه‌قلم از جمله رشته‌ها و کارگاه‌های برگزارشده در این دوره‌ها بود.

همتی توجه همزمان به مهارت‌آموزی و ترویج فرهنگ مطالعه را از ویژگی‌های این برنامه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: در تمامی بخش‌ها، «کتاب و کتاب‌خوانی» به‌عنوان پیوست فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و دورهمی‌های منظم با محوریت کتاب برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در چهار پایگاه شامل سه کتابخانه عمومی در شهر گرمسار و یک کتابخانه عمومی در ایوانکی اجرا شد و بیش از ۳۰۰ نفر در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی آن شرکت کردند.

فرماندار گرمسار با تأکید بر استمرار برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در کتابخانه‌های عمومی افزود: پیوند فعالیت‌های مهارتی، فرهنگی و قرآنی با کتاب و کتاب‌خوانی می‌تواند به تقویت استعدادهای کودکان و نوجوانان و نهادینه‌شدن فرهنگ مطالعه در نسل آینده کمک کند.

کد مطلب 6944629

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