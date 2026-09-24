نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «نقش دل» در نوشهر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «نقش دل» با مشارکت ۵۲ هنرمند از شهرستان‌های نوشهر، چالوس و نور در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر برگزار و با برگزاری آیین اختتامیه و تجلیل از هنرمندان شرکت‌کننده به کار خود پایان داد.

این نمایشگاه با حمایت و همراهی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر برپا شد و مجموعه‌ای از آثار هنرمندان منطقه در رشته‌ها و شیوه‌های مختلف هنرهای تجسمی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

رحمان زمانی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر صبح پنجشنبه در آیین پایانی این رویداد با قدردانی از هنرمندان حاضر، بر اهمیت حضور و مشارکت جامعه هنری در برنامه‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد.

وی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های گروهی می‌تواند زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های هنری شهرستان‌ها و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر فراهم کند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر همچنین بر تداوم حمایت از برنامه‌های هنری و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر هنرمندان در رویدادهای فرهنگی تأکید کرد.

در این نمایشگاه، هنرمندانی از شهرستان‌های نوشهر، چالوس و نور آثار خود را در معرض نمایش قرار دادند و فرصت مناسبی برای معرفی بخشی از توانمندی‌های هنری منطقه فراهم شد.

آیین اختتامیه نمایشگاه «نقش دل» با اجرای برنامه موسیقی همراه بود و در پایان به هنرمندان شرکت‌کننده گواهی حضور اهدا شد.

برگزاری این نمایشگاه در حالی به پایان رسید که مسئولان فرهنگی شهرستان بر تداوم برپایی رویدادهای هنری و حمایت از فعالیت هنرمندان به منظور تقویت جریان فرهنگی و هنری منطقه تأکید دارند