دلنوشته نقاش سوررئال برای مجابی؛ روایتی از جنگ رمضان که تماشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هنررهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده‌است، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

«امید»، «آرامش» و «رفاه» ۳ طرح بیمه‌ای برای هنرمندان

اعضای صندوق اعتباری هنر هم‌زمان با آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی می‌توانند با انتخاب یکی از سه طرح «امید»، «آرامش» و «رفاه»، خود و افراد تحت تکفلشان را تحت پوشش خدمات درمان تکمیلی قرار دهند.

در قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶، در راستای ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی به نیازهای درمانی اعضا، سقف تعهدات در بخش‌های ویزیت و دارو، خدمات دندانپزشکی، عینک و لنز طبی و آمبولانس نسبت به قرارداد سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، تعدادی پوشش و خدمت جدید نیز به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر بیمه‌شدگان به تعهدات قرارداد افزوده شده است.

در طرح «امید»، هر عضو از مبلغ سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می کند و ۷۱ درصد حق بیمه یعنی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط صندوق پرداخت می شود.

در طرح «آرامش»، هر عضو از مبلغ سالانه ۱۸ میلیون تومان، ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می کند و ۵۵ درصد آن یعنی ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان توسط صندوق پرداخت می شود.

در طرح «رفاه» نیز از مبلغ سالانه ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۴۴ درصد آن یعنی ۱۴ میلیون تومان توسط صندوق پرداخت می شود و عضو ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.

روایت جنگ رمضان به ایستگاه پایانی رسید

در هفته‌ای که گذشت، مراسم اختتامیه مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» و افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده رویداد با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ و جمعی از هنرمندان عکاس در بلدیه تهران برگزار شد.

این جشنواره در اردیبهشت‌ آغاز به کار کرد و بیش از هزار و ۵۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه آن رسید. پنج نفر از افراد حرفه‌ای در حوزه عکاسی، داوری این رویداد را بر عهده داشتند و نزدیک به ۳۰ اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند. در جریان این مسابقه، بیش از ۸۰۰ اثر از سوی عکاسان به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و داوری آثار، ۳۱ اثر از ۱۷ عکاس برای حضور در بخش نمایشگاهی انتخاب شدند. این آثار روایت‌های متنوعی از روزهای جنگ، امدادرسانی، حضور گروه‌های جهادی، فعالیت نیروهای مسلح و دستگاه‌های مختلف، عواطف مردم، خانواده‌ها و کودکان و همچنین امید به زندگی را به تصویر کشیده‌اند.

نمایشگاه آثار این مسابقه به مدت یک هفته در بلدیه تهران برپا خواهد بود و در این رویداد سه نفر به‌عنوان برگزیده و ۲ نفر نیز شایسته قدردانی معرفی شدند.

۳۱ اثر برگزیده این مسابقه عکاسی از روز چهارشنبه ۱۸ شهریور به‌مدت یک هفته در بلدیه تهران به نمایش گذاشته شده و میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

فراخوان تجسمی جوانان

فراخوان سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با شعار «آب را گل نکنیم» و به دبیری رضوان صادق‌زاده منتشر شد. شعار جشنواره سی و سوم، برگرفته از شعر سهراب سپهری است.

این رویداد در رشته‌های تصویرسازی، خوشنویسی، رسانه‌های هنری جدید، طراحی طراحی‌گرافیک، عکاسی، کاریکاتور، مجسمه‌سازی، نقاشی، نگارگری، هنر ‌سرامیک برگزار می‌شود.

درگذشت جواد مجابی هنرمند نقاش و دلنوشته علی‌اکبر صادقی برای او

در هفته‌ای که گذشت، جواد مجابی در ۸۷ سالگی و پس از یک دوره بیماری درگذشت. مراسم خاکسپاری این شاعر، نقاش و منتقد ادبی و هنری روز چهارشنبه، ۱۸ شهریور در امام‌زاده طاهر کرج برگزار شد و او در نزدیکی مزار احمد محمود، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در خانه ابدی‌اش آرام گرفت.

علی اکبر صادقی از پیشگامان هنر نوگرای ایران در پی درگذشت زنده‌یاد جواد مجابی در پیامی نوشت:

«سال‌ها نشستی، نگاهم کردی، مرا فهمیدی و درباره من و کارهایم نوشتی! گاهی بهترین حرف‌هایی را که می‌شد درباره آثارم گفتی و گاهی هم غلط‌ترین چیزهایی را که ممکن بود کسی درباره‌شان بنویسد!

اما آن‌قدر خوب، محکم و شجاعانه می‌نوشتی که من هم مجبور می‌شدم به همان شجاعت، نقدهایت را بپذیرم.

حالا درست وقتی که نوبت من رسیده بود درباره تو بنویسم، خودت رفته‌ای. این اصلاً منصفانه نیست؛ من چیزی بنویسم و تو نباشی که بخوانی، ایراد بگیری و آخر سر مرا قانع کنی که باز هم حق با تو بوده است.

جواد جان، رفتنت شوخی خوبی نبود! و این یکی از معدود دفعاتی است که مطمئنم حق با تو نیست.

نوشته‌هایت می‌مانند، نگاهت می‌ماند و دوستی‌ات برای همیشه با من خواهد ماند.»

جواد مجابی، شاعر، نویسنده، نقاش و منتقد پیشکسوت ادبی و هنری روز چهاردهم شهریور پس از یک دوره بیماری در ۸۷ سالگی در تهران از دنیا رفت.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه «گل‌های تازه‌چین» در گالری ٱ، نمایشگاه «بی سکون» در گالری شیرین، نمایشگاه «پیش از فردا» در گالری هما، نمایشگاه «آستانه» در گالری باوان، نمایشگاه «یادمان و چند طرح دیگر» در گالری والی و نمایشگاه «آخرین شورا» در گالری خط سفید عصر جمعه ۲۰ شهریور افتتاح شدند.

از آخرین جمعه مرداد یعنی ۲ هفته قبل تاکنون، گالری‌ها تحت تأثیر رویداد «ماه هنر تهران»، نمایشگاه‌های هنری خود را افتتاح کردند و این نمایشگاه‌ها تا ۲۰ شهریور ادامه خواهند داشت اما در این میان گالری‌هایی نیز هستند که روال افتتاح نمایشگاه‌های خود را دارند.