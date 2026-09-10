به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نام و هنر، آئین رونمایی از کتاب «نشان فیلم؛ ۱۵۰ نشان‌نوشت برای سینمای ایران» به تلاش محمد روح‌الامین، چهارشنبه ۱۸ شهریور در موزه سینمای باغ فردوس برگزار شد.

در این مراسم جمعی از هنرمندان و مدیران فرهنگی و سینمایی از جمله ابراهیم حقیقی، مسعود نجابتی، حمید نعمت‌الله، محمدحسین مهدویان، حسن روح‌الامین، هادی حجازی‌فر، احسان محمدحسنی، رئیس بنیاد دیپلماسی عمومی ایران و رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم، محمد روح‌الامین گردآورنده کتاب «نشان فیلم»، با اشاره به حضور جمعی از دوستان و همکارانش در این مراسم گفت: زبان فارسی برای من یک دغدغه است. روز اول از خودم پرسیدم چه لزومی دارد که این کار را انجام دهم، اما دوستان گفتند که حتماً باید این کار آغاز شود، چراکه مورد نیاز است و برای همه مفید خواهد بود.

این هنرمند درباره روند انتشار کتاب عنوان کرد: روزی که کتاب آماده شد، با جنگ ۱۲روزه همزمان شد و شرایط به‌گونه‌ای بود که حتی قیمت کتاب نیز با امروز متفاوت بود. با این حال، ما معتقد بودیم کتاب باید بماند و حیف است که منتشر نشود. پس از آن نیز با اتفاقات و شرایط دشواری که در کشور پیش آمد، مواجه شدیم و این کتاب نشان داد که این اثر یک رسالت فرهنگی دارد.

جای این کتاب همیشه خالی بوده است

ابراهیم حقیقی طراح گرافیک، عکاس و کارگردان، در ادامه این مراسم عنوان کرد: جای چنین کتابی همیشه خالی بوده است. عمر سینما که تقریباً در همه کشورها همزمان با یکدیگر شکل گرفته است، در مقایسه با هنرهای دیگر چندان زیاد نیست. اگر نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری قدمت زیادی دارند، سینما، عکاسی و گرافیک هنرهایی بسیار جوان‌تر هستند.

وی با اشاره به کمبود منابع در حوزه سینما اظهار کرد: منابع ما در سینما کم است و این مجموعه می‌تواند بسیار آموزنده باشد؛ به‌خصوص در حوزه نشان‌نوشتاری که متکی بر خط فارسی است.

این هنرمند شناخت خط فارسی را برای طراحان و هنرمندان ضروری دانست و گفت: شناختن خط فارسی بسیار مهم است، حتی اگر خوشنویس نباشید. محمد روح‌الامین می‌گوید خوشنویس نیست، اما مشخص است که خط فارسی را به‌خوبی می‌شناسد.

روح‌الامین کیفیت را به‌خوبی حفظ می‌کند

حمید نعمت‌الله‌ نویسنده و کارگردان، نیز در این مراسم گفت: در روزگاری که کیفیت در همه عرصه‌ها غایب می‌شود، محمد روح‌الامین کیفیت را به‌خوبی حفظ می‌کند.

وی افزود: با محمد روح‌الامین می‌شود ساعت‌ها درباره یک لوگو صحبت کرد. درباره فیلم «رگ خواب» فکر می‌کنم طراحی لوگوی آن پنج ماه طول کشید. اسم و طراحی عنوان فیلم، به گمان من، یکی از شیرین‌ترین بخش‌های این حرفه است.

نعمت‌الله درباره همکاری‌های خود با روح‌الامین نیز گفت: جدیدترین کاری که با هم انجام می‌دهیم، فیلم «بُت» است که محمد طراحی لوگوی آن را بر عهده دارد.

مسعود نجابتی، طراح گرافیک و خوشنویس، با اشاره به اهمیت توجه به نشانه‌های نوشتاری بیان کرد: در اهمیت این موضوع همین بس که مسئله اصلی کشور جنگ است، اما ما همچنان درگیر نشانه‌های نوشتاری هستیم و این نشان می‌دهد قلمرو تایپوگرافی تا چه اندازه گسترده است.

وی افزود: تلاشی که روح‌الامین در ادامه تلاش نسل‌های قبل برای نشان دادن ارزش‌ها و ظرفیت‌های زبان و خط فارسی انجام می‌دهد، قابل تقدیر است.

نجابتی با اشاره به جایگاه عنصر نوشتاری در آثار گرافیکی اظهار کرد: در بین همکاران ما افرادی هستند که عنصر نوشتاری را صرفا برای اطلاع‌رسانی در آثار خود به کار می‌برند. به زعم من، شاید ما در گرافیک اصلاً عنصر نوشتاری نداشته باشیم و فقط تصویر داشته باشیم.

جمع شدن طیف‌های مختلف به نام یک اتفاق فرهنگی ارزشمند است

محمدحسین مهدویان، کارگردان سینما نیز در این مراسم گفت: چیزی که امروز توجه من را جلب کرد و در این ایام برایم خوشایند بود، این است که جمعی از افراد با طیف‌های مختلف به نام یک اتفاق فرهنگی در کنار یکدیگر جمع شده‌اند و این اتفاق بسیار باارزش است.

وی تصریح کرد: فارغ از مسئله لوگو و نشانه‌های نوشتاری در فیلم، بخش دیگری از این ماجرا به شیوه معاشرت و ارتباطی بازمی‌گردد که محمد روح‌الامین با آدم‌های مختلف و با طرز نگاه‌های متفاوت دارد. اینکه توانسته همه را دور هم جمع کند، بسیار ارزشمند است.

در پایان این مراسم، از کتاب «نشان فیلم؛ ۱۵۰ نشان‌نوشت برای سینمای ایران» به تلاش محمد روح‌الامین با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران فرهنگی و سینمایی رونمایی شد.