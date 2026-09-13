به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلمبرداری سریال «ده پهلوان» به کارگردانی حسن فتحی و تهیهکنندگی زینب تقوایی از بیست و یکم شهریور همزمان با روز ملی سینما شروع شد.
این عاشقانه تاریخی به نویسندگی نغمه ثمینی و حسن فتحی، داستان خود را در بستر دوران صفویه روایت میکند و نخستین سکانسهای آن در منطقه پارچین مقابل دوربین رفته است.
در نخستین روز فیلمبرداری، محمدعلی مشکیان مدیر پلتفرم شیدا و مصطفی شریفی، مدیر محتوا و استراتژی، با حضور در پشت صحنه این پروژه، از روند تولید بازدید کردند.
جزئیات بیشتر درباره داستان، بازیگران و سایر عوامل این سریال بهزودی منتشر خواهد شد.
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