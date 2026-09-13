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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

فیلمبرداری «ده پهلوان» فتحی آغاز شد؛ عاشقانه‌ای در دوران صفوی

فیلمبرداری «ده پهلوان» فتحی آغاز شد؛ عاشقانه‌ای در دوران صفوی

فیلمبرداری سریال «ده پهلوان» به کارگردانی حسن فتحی که یک روایت عاشقانه در دوره صفوی را روایت می‌کند، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلمبرداری سریال «ده پهلوان» به کارگردانی حسن فتحی و تهیه‌کنندگی زینب تقوایی از بیست و یکم شهریور همزمان با روز ملی سینما شروع شد.

این عاشقانه تاریخی به نویسندگی نغمه ثمینی و حسن فتحی، داستان خود را در بستر دوران صفویه روایت می‌کند و نخستین سکانس‌های آن در منطقه پارچین مقابل دوربین رفته است.

در نخستین روز فیلمبرداری، محمدعلی مشکیان مدیر پلتفرم شیدا و مصطفی شریفی، مدیر محتوا و استراتژی، با حضور در پشت صحنه این پروژه، از روند تولید بازدید کردند.

جزئیات بیشتر درباره داستان، بازیگران و سایر عوامل این سریال به‌زودی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6945549
ندا زنگینه

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