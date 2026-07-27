به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مست عشق» که پیش‌تر در سال ۱۴۰۳ روی پرده سینما رفت، بعد از پایان اکران عمومی‌‏ و در اسفند ۱۴۰۴ به‌صورت آنلاین در فیلیمو به نمایش درآمد، در نسخه جدیدی قرار است در قالب مینی‌سریال از همین پلتفرم پخش شود.

«مست عشق» که در ترکیه فیلمبرداری شده است، روایت بخشی از زندگی مولانا و شمس تبریزی در فاصله سال‌های ۶۴۰ تا ۶۴۵ هجری قمری است و این قصه را از ابعاد مختلفی مانند شکل‌گیری پیوند معنوی این ۲ شخصیت ماندگار تاریخ و فرهنگ، نقش شمس در سیر تطور اندیشه و آثار مولانا و مسیر سلوک و عشق الهی را به تصویر می‌کشد.

فیلمنامه این اثر را فرهاد توحیدی و حسن فتحی به نگارش درآورده‌اند.

در این سریال کوتاه به تهیه‌کنندگی حسن علیزاده و مهران برومند، پارسا پیروزفر در نقش مولانا و شهاب حسینی در نقش شمس تبریزی با چهره‌پردازی متفاوت مقابل دوربین رفته‌اند. حسام منظور نیز نقش حسام‌الدین چلبی را ایفا می‌کند. همچنین جمعی از بازیگران شناخته‌شده ترکیه از جمله هانده ارچل، ابراهیم چلیکول، سلما ارگچ، بنسو سورال، بوران کوزوم و بوراک توزکوپاران نیز در این اثر حضور دارند.