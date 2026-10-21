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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

علی نصیریان به «ده پهلوان» پیوست

علی نصیریان به «ده پهلوان» پیوست

علی نصیریان با حضور در سریال تاریخی «ده پهلوان» بار دیگر مقابل دوربین حسن فتحی رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، علی نصیریان که پیش از این در مجموعه‌های «روشن‌تر از خاموشی (ملاصدرا)»، «میوه ممنوعه»، «پستچی سه بار در نمی‌زند» و «شهرزاد» با حسن فتحی همکاری داشته است، این بار با حضور در سریال «ده پهلوان»، پنجمین تجربه همکاری خود با این کارگردان را رقم می‌زند.

سریال «ده پهلوان» به کارگردانی حسن فتحی و تهیه‌کنندگی زینب تقوایی، این روزها در حال تصویربرداری است. داستان این مجموعه با روایتی عاشقانه و دراماتیک در بستر وقایع تاریخی عصر صفوی شکل می‌گیرد.

«ده پهلوان» از تولیدات اختصاصی پلتفرم شیداست و جزئیات بیشتر درباره داستان، ترکیب بازیگران و سایر عوامل آن به‌تدریج اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6985364

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