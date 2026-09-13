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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

رقابت تیرانداز قمی در دو خط تیراندازی بازی‌های آسیایی ناگویا

رقابت تیرانداز قمی در دو خط تیراندازی بازی‌های آسیایی ناگویا

قم- ملی‌پوش تیراندازی استان قم در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ در دو ماده تفنگ بادی ۱۰ متر و تفنگ ۵۰ متر سه‌وضعیت مردان به میدان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی غرباقی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به عنوان نماینده استان قم در رشته تیراندازی حضور خواهد داشت و در دو ماده با رقبای آسیایی رقابت می‌کند.

غرباقی در این دوره از بازی‌ها در ماده تفنگ بادی ۱۰ متر مردان به میدان می‌رود و برای کسب عنوان برتر این ماده با تیراندازان حاضر در رقابت‌های آسیایی به رقابت خواهد پرداخت.

رقابت‌های تفنگ بادی ۱۰ متر مردان روز دوشنبه ۳۰ شهریور برگزار می‌شود و نماینده قم در این ماده نخستین حضور خود را در این دوره از بازی‌های آسیایی تجربه خواهد کرد.

ملی‌پوش قمی همچنین در ماده تفنگ ۵۰ متر سه‌وضعیت مردان نیز حضور دارد و در این بخش، رقابت خود را از روز پنجشنبه دوم مهرماه آغاز می‌کند.

کد مطلب 6945599

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