نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را در خراسان شمالی انتظار داریم.

وی افزود: از بعدازظهر افزایش ابر و طی ساعت‌های عصر و شب در مناطقی از غرب استان احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت جوی فردا، تصریح کرد: فردا از ساعت‌های بعدازظهر بتدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد، در پاره‌ای نقاط وزش باد شدید، در ارتفاعات و بخش‌هایی از غرب و مرکز استان بارش پراکنده باران و مه رقیق پیش‌بینی می‌گردد.

داداشی خاطرنشان کرد: برای سه‌شنبه تا پایان هفته جو نسبتاً پایدار، همراه با آسمان صاف تا قسمتی ابری را در استان انتظار داریم.

وی با اشاره به تغییرات دمایی، گفت: از نظر دمایی طی امروز و فردا افزایش نسبی دما را در گرم‌ترین ساعت‌ها پیش‌بینی می‌کنیم و تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان به آمار ایستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۴ و ۳۰ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های استان، شیروان با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.