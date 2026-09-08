نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی است.

وی افزود: پدیده غالب طی سه‌شنبه در ساعت‌های بعدازظهر و اولیه شب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید بویژه در جنوب غرب خراسان شمالی و در ساعت‌های شب و اولیه صبح چهارشنبه، رگبار باران همراه با رعدوبرق و در ارتفاعات مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به رگباری بودن بارش‌ها، تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نمی‌باشد.

داداشی خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه بتدریج کاهش ابر و در ساعت‌های بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه شمالی احتمال رگبارهای پراکنده و روز پنجشنبه قسمتی ابری و در ساعت‌های بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید و اواخر وقت تا صبح جمعه در پاره‌ای از نقاط بویژه شمال و شمال شرق، رگبار و رعدوبرق قابل انتظار خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به تغییرات دمایی، گفت: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌گردد. طی ۲۴ ساعت گذشته خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۱۲ درجه و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۷ و بیشینه آن ۳۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.