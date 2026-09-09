داداشی: ناپایداری جوی و رگبار پراکنده در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار تا پایان هفته است.

وی در ادامه افزود: پدیده غالب طی چهارشنبه افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر (وزش باد شدید در جنوب غرب) و افزایش ابر و با توجه به تقویت شاخص‌های همرفتی در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه شمال غرب و غرب احتمال رگبارهای پراکنده وجود خواهد داشت.

داداشی در ادامه افزود: فردا با توجه به افزایش رطوبت و تقویت شاخص‌های همرفتی در ساعت‌های بعدازظهر و اولیه شب در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه بخش‌هایی از مرکز، شمال شرق و شرق استان شامل شهرستان‌های بجنورد، شیروان و بخش قوشخانه رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به احتمال آبگرفتگی معابر گفت: با توجه به رگباری بودن بارش‌ها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نخواهد بود و از هم‌استانی‌های عزیز خواهشمندیم که در روزهای آخر هفته از رفتن به طبیعت و حاشیه رودخانه‌ها مخصوصاً در این مناطق خودداری کنند.

داداشی تصریح کرد: در رابطه با سامانه مذکور هشدار در سطح زرد صادر خواهد شد و از لحاظ دمایی تا اوایل هفته آینده تغییرات محسوسی نخواهیم داشت.

وی در خصوص وضعیت بارندگی و دمایی ۲۴ ساعت گذشته خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی از ایستگاه کهنه‌جلگه به میزان ۱۰.۳ میلیمتر گزارش شده است. همچنین خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه سرچشمه با کمینه دمای ۱۵ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۸ و بیشینه آن ۲۸ درجه سانتی‌گراد بوده است.