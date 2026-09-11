داداشی: جو پایدار تا اوایل هفته آینده در خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار تا اوایل هفته آینده در خراسان شمالی است و پدیده غالب طی امروز افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و به‌تدریج کاهش ابر پیش‌بینی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: تا روز دوشنبه پدیده غالب افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر به‌ویژه در جنوب غرب و آسمان در اکثر ساعت‌ها قسمتی ابری تا نیمه ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: از لحاظ دمایی از روز شنبه افزایش ۲ الی ۴ درجه‌ای دمای بیشینه قابل انتظار است.

داداشی در خصوص وضعیت گردوخاک تصریح کرد: برای فردا شب، نیمه جنوبی استان به‌ویژه جنوب شرق احتمال ورود غبار و گردوخاک از سمت خراسان رضوی را خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت بارندگی و دمایی ۲۴ ساعت گذشته خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی از ایستگاه باش‌محله به میزان ۳۴.۴ میلیمتر گزارش شده است. همچنین خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۲ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۷ و بیشینه آن ۲۸ درجه سانتی‌گراد بوده است.