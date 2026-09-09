داداشی: هشدار هواشناسی سطح زرد در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد، سامانه همرفتی از بعدازظهر پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در استان فعال میشود و مناطق شمال و شمال غرب شامل شهرستانهای راز و جرگلان، مانه و سملقان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی در ادامه افزود: در ساعتهای اولیه شب، این سامانه به شرق و شمال شرق استان شامل شهرستانهای فاروج و شیروان نیز گسترش خواهد یافت و رگبار باران همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به اثرات این مخاطره گفت: کاهش دید، آسیب ناشی از صاعقه، آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیلها، شکستن شاخههای درختان فرسوده، گردوخاک محلی و کاهش کیفیت هوا از جمله اثرات این سامانه است.
داداشی تصریح کرد: احتمال خسارت به محصولات کشاورزی نیز وجود دارد و از شهروندان خواست از توقف در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی خودداری کنند.
وی توصیههای لازم را شامل احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، استحکام سازههای موقت، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال، لایروبی کانالها و آبروها و رعایت فاصله طولانی حین رانندگی عنوان کرد.
نظر شما