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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

داداشی: وزش باد شدید و رگبار و رعدوبرق در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

داداشی: وزش باد شدید و رگبار و رعدوبرق در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از جو ناپایدار، وزش باد شدید در جنوب غرب و رگبار و رعدوبرق در نیمه شرقی استان خبر داد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار در خراسان شمالی است.

وی افزود: پدیده غالب افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر (وزش باد شدید در جنوب غرب) و در ساعت‌های بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط بویژه شمال و شمال غرب و در ساعت‌های اولیه شب بیشتر در نیمه شرقی، رگبار باران همراه با رعدوبرق و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: جمعه تا اوایل هفته، پدیده غالب گاهی افزایش ابر و در ساعت‌های بعدازظهر افزایش باد خواهد بود.

داداشی در پایان به آمار دمایی اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۳ درجه و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6943337

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      قوچان داره میباره

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