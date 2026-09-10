نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو ناپایدار در خراسان شمالی است.
وی افزود: پدیده غالب افزایش باد در ساعتهای بعدازظهر (وزش باد شدید در جنوب غرب) و در ساعتهای بعدازظهر در پارهای از نقاط بویژه شمال و شمال غرب و در ساعتهای اولیه شب بیشتر در نیمه شرقی، رگبار باران همراه با رعدوبرق و در ارتفاعات مه رقیق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: جمعه تا اوایل هفته، پدیده غالب گاهی افزایش ابر و در ساعتهای بعدازظهر افزایش باد خواهد بود.
داداشی در پایان به آمار دمایی اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خنکترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۳ درجه و گرمترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
نظر شما