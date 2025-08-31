تالاب، ورزش و گردشگری سه مأموریت ویژه رؤسای ادارات انزلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح ضیایی صبح یکشنبه در آئین تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان انزلی با تاکید بر ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم اظهار کرد: هفته دولت هرسال فرصتی ارزشمند برای تبیین خدمات دولت و بیان برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی، اقتصادی، محیط زیستی و غیره است و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، انسجام، وحدت و اتحاد باید سرلوحه کار همه دولت‌مردان و آحاد ملت قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش هدررفت آب کشاورزی افزود: در شهرستان بندرانزلی بخش قابل توجهی از اعتبارات و بودجه به این منظور اختصاص داده شده و استفاده از روش‌های سنتی آب بندان ها و احداث مخازن کوچک برای ذخیره سازی آب و جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از جمله فعالیت‌ها در این زمینه است.

ضیایی با اشاره به احیای تالاب، توسعه ورزش و رشد گردشگری به عنوان سه مأموریت در دستور کار فرمانداری و رؤسای ادارات شهرستان انزلی تا حصول نتیجه لازم ادامه داد: مدیریت منابع آب کشاورزی، توجه به حفظ محیط زیست و توسعه ترانزیت کالا از جمله سیاست‌های استانی است که از سوی استانداری گیلان پیگیری می‌شود.

تخصیص ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه خانه شرق بندرانزلی

فرماندار انزلی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به محیط زیست گفت: برای پروژه تصفیه خانه شرق بندر انزلی در غازیان تا کنون ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده و این پروژه بیش از ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پس از تکمیل فاضلاب بخش غازیان بندرانزلی به این تصفیه خانه منتقل شده و از ورود آن به تالاب و دریا جلوگیری می‌شود.

ضیایی با اشاره به تکمیل پروژه ایستگاه پمپاژ فاضلاب در میدان پرستار جهت انتقال فاضلاب به تصفیه خانه غرب بندرانزلی ادامه داد: عملیات عمرانی بیمارستان بندرانزلی نیز با پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصد در حال اجراست و درخصوص تجهیزات آن نیز با مسئولان مربوطه هماهنگی‌های لازم انجام شده تا طبق برنامه ریزی انجام شده با بهره برداری از این پروژه دردهه فجر سال امسال شاهد فعالیت بخش‌های تخصصی این بیمارستان جهت ارائه خدمات به مردم باشیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای انجام روکش آسفالت حدود ۴ کیلومتر از محور انزلی به رضوانشهر اضافه کرد: احیای تالاب انزلی از مهمترین دغدغه‌های فرمانداری و متولیان امر است و مطالعات و اقدامات مؤثر و اساسی در حال انجام است.