گیلان در مسیر بازچرخانی آب؛ ۱۳.۸ میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه شد

علیرضا غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تصفیه و بازچرخانی فاضلاب اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۵، ۱۳.۸ میلیون مترمکعب فاضلاب در استان جمع‌آوری و تصفیه شده که این میزان نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه آب بازیافتی در تأمین بخشی از نیازهای آبی است.

وی افزود: آب بازیافتی پس از طی فرآیندهای تصفیه می‌تواند به‌عنوان منبعی مطمئن برای مصارف غیرشرب مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از نیازهای بخش کشاورزی، صنعت و سایر حوزه‌ها را تأمین کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با بیان اینکه هر مترمکعب آب تصفیه‌شده می‌تواند از فشار بر منابع آب شیرین و سفره‌های زیرزمینی بکاهد، گفت: توسعه استفاده از پساب تصفیه‌شده، علاوه بر مدیریت بهینه منابع آبی، نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت آب و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف دارد.

تصفیه فاضلاب؛ راهکاری برای صیانت از محیط زیست

غیاثی با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی دفع غیراصولی فاضلاب تصریح کرد: ورود فاضلاب تصفیه‌نشده به محیط زیست می‌تواند موجب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و تخریب کیفیت خاک شود؛ از این رو، تصفیه اصولی فاضلاب نقش مهمی در کاهش این مخاطرات و حفاظت از رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سواحل استان دارد.

وی ادامه داد: مدیریت صحیح فاضلاب علاوه بر پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی، در حفظ سلامت عمومی جامعه و تحقق توسعه پایدار شهری و کشاورزی نیز تأثیرگذار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان تصریح کرد: استفاده از آب بازیافتی در مصارف غیرشرب می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز باشد و به کاهش وابستگی به منابع آب شیرین کمک کند.

غیاثی با تأکید بر تداوم برنامه‌های این شرکت در حوزه مدیریت فاضلاب گفت: توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و ارتقای واحدهای تصفیه از جمله برنامه‌های در دست اجرای شرکت آب و فاضلاب گیلان است تا سهم بازچرخانی آب در مدیریت منابع آبی استان افزایش یابد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع آبی خاطرنشان کرد: صیانت از منابع آب، حفظ سلامت شهروندان و حفاظت از محیط زیست گیلان مسئولیتی همگانی است و تحقق این هدف به همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم نیاز دارد.